Keine Entwarnung in Kassel

Auch in den nächsten Tagen müssen Einwohner mehrerer Stadtteile Kassels ihr Trinkwasser abkochen. Ein Routinetest hatte eine Verunreinigung mit Kolibakterien angezeigt. Noch kann keine Entwarnung gegeben werden.

In den kommenden Tagen müssen zehntausende Menschen in Kassel weiterhin ihr Trinkwasser wegen einer Verunreinigung mit Bakterien abkochen. Wie ein Sprecher der Städtischen Werke am Samstag sagte, dauere es noch mindestens vier bis sechs Tage, bis die Überprüfung des Wassers abgeschlossen sei. Erst wenn drei aufeinanderfolgende Proben sauber seien, könnten die Menschen das Trinkwasser wieder normal nutzen.

An einer Messstelle wurde am Freitag eine mikrobiologische Verunreinigung mit Kolibakterien erkannt. Dieser Erreger mit der Bezeichnung Escherichia coli (E. coli) deutet oft auf eine Verunreinigung durch Fäkalien hin.

In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt habe man sich darum zum Abkochgebot für Trinkwasser entschieden, sagte der Sprecher der Städtischen Werke. Bis auf dieses eine Ergebnis gebe es keine auffälligen Werte, auch nicht im Wasserwerk oder im Hochbehälter. Die Ursache der Verunreinigung ist noch unklar.

Welche Stadtteile betroffen sind

Derzeit würden die Wasserleitungen gespült und viele Proben genommen, sagte der Sprecher. Wie lange das Abkochgebot gilt, ist ebenfalls offen. Die Stadtwerke gehen von vier bis sechs Tagen aus, bis alle Probeergebnisse ausgewertet sind.

In den betroffenen Stadtteilen leben einige zehntausend Menschen. Der Warnhinweis gilt für die Kasseler Südstadt, Wehlheiden, Mitte, Nord Holland, West, Rothenditmold sowie in Ober- und Niederzwehren.

Eine akute Gesundheitsgefahr bestehe nicht, erklärten die Städtischen Werke Kassel auf ihrer Facebook-Seite. "Wir bemühen uns um die zeitnahe Lösung des Problems", heißt es dort.

Wunden beim Waschen abdecken

Abgekocht werden soll der Empfehlung nach Wasser, das zum Trinken, Waschen und Zubereiten von Obst und Gemüse, für Getränke oder andere ungekochte Nahrungsmittel verwendet wird. Auch Wasser zum Zähneputzen und für Eiswürfel sollte entsprechend behandelt werden. Das Gesundheitsamt rät, das Wasser einmalig sprudelnd aufzukochen und langsam über mindestens zehn Minuten abzukühlen.

Für andere Zwecke wie Geschirrspülen in Geschirrspülmaschinen bei über 60 Grad Celsius, Waschmaschinen mit über 40 Grad Celsius, Körper- und Händehygienepflege sowie Toilettenspülung ist das Wasser ohne Bedenken zu verwenden, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Offene Wunden sollten durch wasserundurchlässige Pflaster abgedeckt werden.

Warnung auch in Naumburg

Auch im 30 Kilometer entfernten Naumburg sollten Einwohner der Kernstadt und der Stadtteile Elbenberg und Altendorf das Wasser vorsorglich abkochen. Der Grund für die Verunreinigung dort ist laut der Stadt vermutlich ein Loch in einem Rohr, das zum Wasserwerk führt. Die Untersuchungen zu den Verunreinigungen laufen. Ergebnisse werden frühestens am Montag erwartet. Erst dann könnte die Warnung aufgehoben werden.

Sendung: hr-INFO, 16.03.2018, 18.00 Uhr