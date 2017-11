Hauptsache Bahnfahren: Drei Jungen wollten von einem Konzert in Erfurt zurück nach Frankfurt fahren. Doch sie verfehlten ihr Ziel um knapp 400 Kilometer. Daran hatten Diebe Mitschuld.

Im Durcheinander wegen Vandalismusschäden an einer Bahnstrecke sind drei Jungen in Leipzig statt im heimischen Frankfurt gelandet. Diebe hatten an der Trasse Leipzig-Erfurt Oberleitungsteile abmontiert und so für ein Chaos im Zugverkehr gesorgt. Das führte letztlich dazu, dass der 12-Jährige und die beiden 14-Jährigen ihr Ziel Frankfurt um knapp 400 Kilometer verpassten, wie die Bundespolizei am Sonntag berichtete.

Leipzig statt Frankfurt

Wie die Beamten weiter mitteilten, hatten die Jungen am vergangenen Freitag ein Konzert in Erfurt besucht und wollten danach wieder nach Hause fahren. Am Bahnhof der thüringischen Landeshauptstadt herrschte allerdings wegen der Verspätungen und Zugausfälle großer Trubel. So stieg das Trio in den falschen Zug und landete in Leipzig.

Dort nahm sich die Bundespolizei der aufgeregten Jugendlichen an und informierte deren Eltern. Mit einem Ersatzticket ging es dann - unter besonderer Aufsicht des Zugbegleiters – doch noch nach Frankfurt.