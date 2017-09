In Schuhen versteckt

In seinen Schuhen hat ein Mann vier Maurische Schildkröten aus Algerien nach Frankfurt eingeführt. Er sagt, er wolle sie verschenken. Nun wachsen sie unter Obhut des Zolls auf.

Vier kleine Landschildkröten wollte ein 24-Jähriger über den Frankfurter Flughafen einschmuggeln. Die Zollbeamten kontrollierten den Mann, der in einem Flieger aus Algerien kam, und fanden die Maurischen Landschildkröten in Schuhen im Handgepäck des Mannes versteckt, wie sie am Freitag mitteilten. Der Vorfall hatte sich bereits Mitte August zugetragen.

So waren die Tiere in den Schuhen des Mannes versteckt. Bild © Hauptzollamt Frankfurt

Der Mann erklärte, er habe die Tiere vor dem Haus seiner Familie in Algerien eingesammelt und wolle sie in Deutschland verschenken. Allerdings sind Maurische Landschildkröten geschützt und dürfen nicht ohne Genehmigung eingeführt werden.

Mehr als 2.300 Tiere im Jahr 2016

Die Zollbeamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein, stellten die Tiere sicher und übergaben sie "einem vertrauenswürdigen Tierhalter zur artgerechten Haltung unter zollamtlicher Überwachung".

Allein im Jahr 2016 stellten Zollbeamte am Frankfurter Flughafen insgesamt mehr als 2.300 lebende Tiere sicher und 466 Pflanzen, die alle vom Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt waren. Bei Verstößen gegen das Übereinkommen können Geldstrafen bis zu 50.000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen verhängt werden.