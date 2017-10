Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit haben Unbekannte im Rhein-Main-Gebiet Geldautomaten gesprengt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.

Am frühen Samstagmorgen haben Unbekannte gleich zwei Geldautomaten in die Luft gesprengt. Zuerst knallte es im Hessen-Center im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim. Nach Polizeiangaben wurde dort gegen 3.45 Uhr der Geldautomat einer Bankfiliale mit Gas in die Luft gesprengt. Der Automat war in einem Container am Bankgebäude untergebracht.

Noch während die Beamten die Ermittlungen aufnahmen, gab es eine zweite Explosion: Um 4.15 Uhr jagten vermutlich vier Täter einen zweiten Geldautomaten in Obertshausen (Offenbach) in die Luft. Dabei entstand ein erheblicher Schaden im Vorraum der Filiale.

Wie viel Geld gestohlen wurde ist noch unklar

Anwohner konnten die Täter bei dem Überfall in Obertshausen beobachten, berichtete die Polizei. Die Männer seien mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet. Nach ihnen wird gefahndet.,

Der Verdacht liegt nahe, dass in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren. Dafür gebe es aber noch keine Bestätigung, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach. Wie viel Geld gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, sei ebenfalls noch unklar.

