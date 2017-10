Zwei Tote, zwei Rätsel: In der Wetterau und im Main-Kinzig-Kreis sind eine Leiche und ein menschliches Skelett gefunden worden. In beiden Fällen ist noch vieles unklar.

In einem Teich in Bad Nauheim (Wetterau) ist eine Frauenleiche gefunden worden. Die Feuerwehr barg die Tote schon am vergangenen Freitag aus dem Gewässer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Identität konnte inzwischen geklärt werden: Wie die Ermittler am Nachmittag mitteilten, handelt es sich um eine 75-Jährige aus der Wetterau-Kommune. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau bereits vor einiger Zeit gestorben sein. Nichts ist bislang allerdings über die Todesursache bekannt - die soll in den kommenden Tagen durch eine Obduktion geklärt werden. Hinweise auf eine Straftat gibt es derzeit laut Polizei aber nicht.

Skelett im Wald

Ebenfalls am Mittwoch wurde bekannt, dass in einem Wald in der Nähe des Rodenbacher Stadtteils Niederrodenbach (Main-Kinzig) Spaziergänger eine bereits skelettierte Leiche fanden. Auch hier arbeiten Ermittler der Kriminalpolizei daran, die Identität und die Todesursache zu klären. Die sterblichen Überreste wurden am Dienstagabend entdeckt.

Sendung: hr-iNFO, 04.10.2017, 12 Uhr