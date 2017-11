Bei einem Brand in Frankfurt sind in der Nacht zum Samstag acht Menschen verletzt worden, zwei davon starben an den Folgen. Anwohner berichteten, dass es vor dem Feuer eine Explosion gab.

Ein 64-Jähriger und ein 36-Jähriger sind am Samstagmorgen an den Folgen eines Wohnungsbrandes gestorben. Der Ältere war der Besitzer der Wohnung, der jüngere sein Bekannter. Zunächst hatte die Polizei noch mitgeteilt, der 64-Jährige sei außer Lebensgefahr.

Der Brand entstand im ersten Stock eines dreigeschossigen Wohnhauses im Frankfurter Stadtteil Fechenheim, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte drangen in der Nacht zum Samstag in die Wohnung vor und konnten die beiden zunächst retten. Sie wurden auf der Fahrt ins Krankenhaus wiederbelebt.

Benzin in der Wohnung verteilt

Vier weitere Hausbewohner - eine Mutter und ihre drei Kinder - waren in ihrer Wohnung im zweiten Stock eingeschlossen. Zwei Polizeibeamte brachten sie ins Freie. Frau und Kinder hatten Rauchgas eingeatmet und wurden ambulant behandelt, ebenso wie die beiden Polizisten.

Anwohner hatten um kurz nach Mitternacht die Feuerwehr gerufen und mitgeteilt, sie hätten eine Explosion gehört. Ersten Polizeiermittlungen zufolge wurde in der Wohnung Benzin verteilt und angezündet. "Es roch in der Wohnung nach Benzin", sagte die Polizeisprecherin. Die Todesursache der beiden Männer ist noch nicht klar.

300.000 Euro Schaden

Laut Feuerwehr entstand ein Schaden von rund 300.000 Euro. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, die Polizei hat es versiegelt.

Insgesamt lebten 15 Menschen in dem Haus, die meisten konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Diejenigen, die nicht ins Krankenhaus kamen, wurden in Notunterkünften untergebracht oder konnten anderweitig unterkommen. Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es waren rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz.

Sendung: hr-iNFO, 05.11.2017, 06:00 Uhr