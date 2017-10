Ein Autofahrer und seine Beifahrerin haben sich am Dienstagabend auf dem Weg nach Alsfeld mit dem Pkw überschlagen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie genau es zum Unfall kam, ist noch unklar.

Auf der Landstraße von Willingshausen in Richtung Alsfeld (Vogelsberg) kam es auf Höhe des Alsfelder Stadtteils Fischbach am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Polizei teilte mit, dass an der Stelle kurz hinter einer Kuppe ein Wanderparkplatz auf der rechten Fahrbahnseite liegt. Den verließ gerade ein anderes Auto, als das Unfallauto über die Kuppe fuhr.

Unklar ist noch, ob der 57 Jahre alte Fahrer des Unfallautos ausweichen musste oder einfach über das andere Auto erschrak, es aber schon auf seiner Fahrspur war. Jedenfalls verriss er sein Lenkrad, ohne dass es zum Zusammenstoß kam. Das Auto prallte rechts gegen einen Wasserdurchlass, schleuderte zurück über die Fahrbahn, knallte links gegen die Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Der Fahrer und seine 54 Jahre alte Beifahrerin konnten das Auto selbst verlassen. Die Frau wurde allerdings mit einem Rettungshubschrauber aus Kassel ins Krankenhaus gebracht, auch der Mann kam ins Krankenhaus.

Wie hoch der entstandene Sachschaden war, ist noch unklar. Rund eine Stunde lang war die Landstraße gesperrt, so lange dauerte es, bis der Unfall aufgenommen war. Am Mittwoch wird ein Gutachter erneut versuchen, vor Ort den Unfallhergang zu klären.