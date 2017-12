Zwei Todesfälle geben der Staatsanwaltschaft Gießen Rätsel auf. Eine Frau war von einem Zug erfasst und getötet worden. In der Wohnung der 40-Jährigen fand die Polizei ihren sterbenden Ehemann.

"Dieser Fall gibt uns Rätsel auf", erklärte Staatsanwalt Rouven Spieler am Freitagmorgen hessenschau.de. Am Donnerstag hatte es in Mittelhessen auf der Bahnstrecke Gelnhausen in Richtung Hungen einen tödlichen Unfall gegeben. Eine Frau war bei Nidda (Wetterau) von einem Zug erfasst und getötet worden.

Abschiedsbrief führt zum Ehemann

Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. "In diesem Fall müssen wir von einem Suizid ausgehen", sagte Spieler. Bei der Frau fanden die Beamten ein Schreiben. In diesem deutete sie an, dass ihr Ehemann in der Wohnung in Echzell (Wetterau) eine Überdosis Medikamente intus habe. Außerdem bat sie in dem Brief, den Mann zu retten.

Der 64-Jährige wurde von Rettungskräften in dem Haus angetroffen, brach jedoch wenig später zusammen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er einige Stunden später im Krankenhaus.

Im Fall des Mannes sei völlig unklar, ob er die Medikamentendosis mit seinem Einverständnis genommen hat, oder ob er möglicherweise von seiner Frau vergiftet wurde, erklärte der Staatsanwalt. Die Bitte in dem Brief, den 64-Jährigen zu retten, ergebe jedoch in keiner der beiden möglichen Konstellationen einen Sinn. Woran der Mann genau starb, soll eine Obduktion klären.

Weitere Informationen HILFE BEI SUIZIDGEDANKEN Falls Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebensituationen keinen Ausweg für sich sehen: Suchen Sie sich bitte Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. Außerdem gibt es professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar, unter der Rufnummer 0800-1110111 und 0800-1110222. Über weitere Beratungsangebote für Betroffene und Angehörige informiert die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention auf ihrer Homepage. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 22.12.2017, 12.20 Uhr