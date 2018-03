Bei einem Laster-Unfall auf der A45 bei Wetzlar sind am Samstag zwei Menschen getötet worden. Weitere Personen wurden schwer verletzt. Die Polizei berichtete von Problemen mit der Rettungsgasse.

Ein Lkw durchbrach am Samstagvormittag nach Angaben der Polizei im Bereich einer Baustelle die Mittelleitplanke der A45 bei Wetzlar-Süd. Auf der Gegenfahrbahn stieß er mit einem Kleintransporter zusammen. Zwei 55 und 58 Jahre alte Insassen des Transporters wurden beim dem Unfall getötet, ein weiterer, 18 Jahre alter Mitfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die beiden älteren Männer seien noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er war mit seinem Laster von Hanau in Richtung Dortmund unterwegs. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

A45 noch stundenlang voll gesperrt

In den Unfall verwickelt wurde nach Angaben der Polizei noch ein anderes Auto. Es sei in die Unfallstelle gekracht, so der Sprecher. Dabei wurden der 28 Jahre alte Fahrer sowie seine 24-jährige Beifahrerin ebenfalls schwer verletzt.

Wie der Sprecher weiterhin sagte, gab es nach dem Unfall Probleme mit der Bildung einer Rettungsgasse. Das habe dazu geführt, dass Rettungskräfte auf ihrem Weg zur Unfallstelle behindert wurden und wertvolle Zeit verloren ging.

Erneute Fahrbahnsperrung am Sonntagmorgen möglich

Die A45 war seit dem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis zum Abend hin. Erst gegen 19 Uhr konnten beide Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

Die Autobahn in Richtung Dortmund könnte möglicherweise aber aufgrund von Sanierungsarbeiten als Folge des Unfalls an der Baustelle am Sonntagmorgen von 7 Uhr an erneut gesperrt werden, wie der Polizeisprecher erklärte.

Sendung: hr-iNFO, 24.03.2018, 13.00 Uhr