Leichenfund in Wohnhaus Zwei Tote in Gilserberg - Waffe gefunden

In einem Wohnhaus im nordhessischen Gilserberg hat die Feuerwehr zwei Tote gefunden. Offensichtlich starben die Frau und der Mann an Schussverletzungen.

Polizeiwagen im Einsatz. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Gegen 18 Uhr am Donnerstag fand die Feuerwehr zwei Leichen in einem Wohnhaus in Gilserberg (Schwalm-Eder). Beide Tote - eine "ältere Dame und ein Herr mittleren Alters, wahrscheinlich Mutter und Sohn" - wiesen Schussverletzungen auf, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marburg hessenschau.de am Freitag sagte. An diesen Verletzungen seien sie vermutlich auch gestorben. In dem Haus, das die Frau bewohnte, wurde eine Schusswaffe sichergestellt.

Noch ist unklar, was genau in dem Haus passiert ist. Die Ermittler gehen jedoch nach Angaben der Staatsanwaltschaft davon aus, dass keine dritten Personen an den Tötungen beteiligt waren. Somit könne es sich um einen sogenannten erweiterten Suizid gehandelt haben.

Die HNA berichtet , Nachbarn hätten die Polizei gerufen, da sie seit zwei Tagen weder von den Bewohnern des Hauses noch dem Hund etwas gehört oder gesehen hatten. Dem Bericht zufolge soll auch der Hund tot sein.

Weitere Informationen HILFE BEI SUIZIDGEDANKEN Falls Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebensituationen keinen Ausweg für sich sehen: Suchen Sie sich bitte Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. Außerdem gibt es professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar, unter der Rufnummer 0800-1110111 und 0800-1110222. Über weitere Beratungsangebote für Betroffene und Angehörige informiert die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention auf ihrer Homepage. Ende der weiteren Informationen

