Bei einem Motorradunfall in Wiesbaden sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere Unfälle forderten zehn zum Teil schwer Verletzte. Unter anderem gab es auf der A5 eine Massenkarambolage.

Ein Mann und eine Frau kamen ums Leben, als sie am Sonntag mit ihrem Motorrad in der Wiesbadener Innenstadt verunglückten. Sie waren in eine Unterführung am Gustav-Stresemann-Ring gefahren. Kurz nach der Einfahrt teilt sich dort die Straße in der Mitte.

Die Maschine prallte aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen den Fahrbahnteiler aus Beton. Die beiden Menschen auf dem Motorrad starben noch an der Unfallstelle. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

26-Jähriger verliert Unterschenkel

Auch im Taunus verunglückte ein Motorradfahrer. Der 26-Jährige war am Sonntag auf der B8 zwischen Idstein-Nieder-Oberrrod (Rheingau-Taunus) und Kriftel unterwegs. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und war über eine Leitplanke geschleudert worden.

Dabei wurde ihm ein Unterschenkel abgetrennt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Koblenz. Unfallursache war dem Sprecher zufolge vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn. Die B8 war über eine Stunde gesperrt.

Der Fahrer dieses Motorrrads wurde über die Leitplanke geschleudert. Bild © Wiesbaden112.de

Motorrad prallt gegen Kleinlaster

Zwei Schwerverletzte gab es auch bei einem Unfall im Bereich der Wasserkuppe. Auf der L3307 hatte ein 22 Jahre alter Motorradfahrer gegen 14 Uhr zwischen den Poppenhausener Ortsteilen Sieblos und Abtsroda versucht, einen Kleinlaster zu überholen. Als der 55 Jahre alte Fahrer des Lasters links in einen Feldweg abbiegen wollte und deshalb langsamer wurde, kam es zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer aus dem bayerischen Gerolzhofen und seine 19 Jahre alte Mitfahrerin stürzten vom Motorrad und wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. An dem Motorrad entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Ein weiterer Motorradunfall forderte einen Schwerverletzten bei Gemünden (Felda) im Vogelsberg. Ein 20-Jähriger aus Antrifttal war in einer Rechtskurve gestürzt. Nach Polizeiangaben war er ansprechbar. Unfallursache sei wohl ein Fahrfehler gewesen.

Massenunfall auf der A5

Auf der A5 in Richtung Kassel waren am Mittag zwischen Hattenbacher Dreieck und Alsfeld fünf bis sechs Fahrzeuge ineinander gefahren. Dabei sei ein Mensch schwer verletzt worden, mindestens ein weiterer leicht, so ein Polizeisprecher. Mehrere Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz.

Die Autobahn war für etwa 20 Minuten komplett gesperrt. Danach konnte ein Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Es bildete sich ein Stau von bis zu acht Kilometern Länge. Warum es zu dem Unfall kam, ist unklar. Es seien keine schlechten Wetter- oder Sichtverhältnisse gemeldet worden, sagte der Sprecher.

Entgegenkommende Autos touchieren sich

An der Bergstraße berührten sich auf der Kreisstraße 12 zwischen den Mörlenbacher Ortsteilen Ober-Mumbach und Rohrbach zwei entgegenkommende Autos. Laut Polizei war eine 81 Jahre alte Fahrerin zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte beim Gegenlenken das andere Auto an der Hinterachse touchiert.

Bei einem Unfall nahe Mörlenbach wurden vier Menschen verletzt. Bild © Einsatzreport Südhessen

Ihr Wagen, in dem noch zwei 76 und 83 Jahre alte Frauen saßen, überschlug sich in einer Böschung mehrfach. Die Frauen und der 27-jährige Fahrer des anderen Pkw wurden leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Kreisstraße war knapp zwei Stunden voll gesperrt.