Auf der A661 in Frankfurt sind bei einem Unfall zwei Männer verletzt worden. Ein Wagen war beim Auffahren auf die Autobahn ins Schleudern geraten.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Einsatz für Polizei und Rettungskräfte auf der Autobahn 661 in Frankfurt: Am Dienstagmittag geriet ein Mann mit seinem Auto auf der Auffahrt in Nieder-Eschbach ins Schleudern - wahrscheinlich wegen der nassen Fahrbahn, wie ein Polizeisprecher sagte.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Verkehrsunfall auf der #A661 in Fahrtrichtung Offenbach, zwischen Niedereschbach und Mertonviertel. Rettungshubschrauber ist im Einsatz. #Rettungsgasse bilden! ^rh

Das Auto stieß mit einem anderen Pkw zusammen. Der Fahrer des auf die Autobahn auffahrenden Autos wurde schwer, der andere Fahrer leicht verletzt. Nach Polizeiangaben waren beide Männer alleine in ihren Fahrzeugen unterwegs.

Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen. Während der Landung war die Autobahn zwischen Nieder-Eschbach und Heddernheim in Richtung Egelsbach voll gesperrt. Am Nachmittag konnte eine Spur wieder befahren werden. Der Verkehr staute sich auf drei Kilometer ab dem Bad Homburger Kreuz.