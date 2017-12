An Weihnachten verschwunden Zwei vermisste Rentner tot in Flüssen gefunden

Zwei vermisste Über-70-Jährige sind an Weihnachten tot in Flüssen gefunden worden: eine Demenzkranke in Bad Salzschlirf und ein Mann aus Villmar.

Eine 76 Jahre alte demente Bewohnerin eines Pflegeheims in Bad Salzschlirf (Fulda) war am Heiligabend aus der Einrichtung verschwunden, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag sei sie leblos in einem Flussbett gefunden worden.

Die genauen Umstände ihres Todes müssen noch ermittelt werden. Es sei möglich, dass sie ertrunken oder erfroren sei, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei geht nicht davon aus, dass die Frau Opfer eines Verbrechens wurde. Zuvor war im Rahmen einer Vermisstenfahndung nach der 76-Jährigen gesucht worden.

71-Jähriger tot aus der Lahn geborgen

In Villmar (Limburg-Weilburg) wurde ein 71 Jahre alter Mann am ersten Weihnachtsfeiertag ebenfalls als vermisst gemeldet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde er in der Lahn nahe Runkel tot aufgefunden.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Hinweise auf eine Straftat gibt es laut Polizei nicht.

Sendung: hr-iNFO, 26.12.2017, 12.00 Uhr