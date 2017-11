Zwei Wasserrohre sind innerhalb weniger Stunden in Wiesbaden gebrochen. In der Innenstadt waren einige Bewohner zeitweise nicht versorgt, am Abend musste das Wasser in einem Ortsteil abgestellt werden.

Durchsagen der Polizei über Lautsprecher informierten am Donnerstagabend die rund 750 Bewohner von Wiesbaden-Heßloch, dass sie bald auf dem Trockenen sitzen würden. Grund war der Bruch eines Wasserrohres, für dessen Reparatur die Versorgung ab 21 Uhr komplett unterbrochen wurde. "Die Versorgungsbetriebe gehen davon aus, dass die Arbeiten im Laufe der Nacht beendet sind", sagte ein Sprecher der Polizei.

Zuvor hatte am späten Nachmittag bereits ein Wasserrohrbruch in der Innenstadt für Versorgungslücken und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Autofahrer meldeten einen etwa zehn Zentimeter hohen Wasserstrom, der sich mit Steinen über die Fahrbahn des Innenstadt-Rings zwischen Britta-Arena und Hauptbahnhof ergoss. Ein Teil der Fahrbahn habe sich leicht abgesenkt, teilte die Polizei mit. Aus mehreren Gullydeckeln sei das Wasser gesprudelt. Experten vermuten als Ursache einen Riss in einem Wasserrohr.

Leichte Trübung möglich

Einige Bewohner waren zeitweise vom Wassernetz abgeschnitten. Bei anderen Bewohnern habe es nur noch getröpfelt, sagte ein Sprecher des Versorgers ESWE. Nach Angaben von ESWE kam es wegen des massiven Wasseraustritts auch in den angrenzenden Gebieten zu einem Druckabfall. Eine leichte Trübung des Wassers sei möglich - das sei aber kein Zeichen von Verunreinigung, sondern mineralischen Ursprungs.

Sendung: hr-iNFO, 23.11.2019, 21.00 Uhr