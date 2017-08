An grüner Fußgängerampel

Die Fußgängerampel zeigte Grün, als ein Autofahrer in Wiesbaden ein Kind anfuhr und es schwer verletzt zurückließ. Noch ist der Mann nicht geschnappt - aber es gibt einige Hinweise.

Die Ampel stand für Fußgänger auf Grün. Weil ein Autofahrer trotzdem losfuhr und dazu die vor ihm wartenden Fahrzeuge überholte, lag ein Zweijähriger am Donnerstag nach Angaben der Polizei noch immer im Krankenhaus.

Die Polizei spricht von schweren Verletzungen. "Er hat Schürfwunden und Prellungen erlitten", sagte ein Sprecher. Der kleine Junge war ein Stück vor dem Vater gelaufen, der mit einem Kleinkind auf dem Arm folgte. Plötzlich habe das Auto die Fahrzeuge, die vor der für sie roten Ampel hielten, links überholt. Das Auto sei dann auf die rechte Fahrspur gewechselt und habe den Zweijährigen erfasst.

Autofahrer flüchtet "mit aufheulendem Motor"

Der Fahrer des Wagens habe kurz angehalten und sei dann "mit aufheulendem Motor" davongefahren. Dabei streifte er ein entgegenkommendes Auto, ein parkendes Auto und noch ein weiteres Fahrzeug, bevor er vermutlich auf die Autobahn flüchtete.

Nach dem Unfallverursacher wurde auch noch am Donnerstag gefahndet. Er soll laut Polizei zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, mit muskulösem Oberkörper und braunem Vollbart. Er sei laut Zeugenaussagen in einem grauen oder silberfarbenen Auto mit Hamburger Kennzeichen (HH) unterwegs. An dem Auto seien vorne rechts die Fahrzeugfront und die Windschutzscheibe beschädigt.

Berichtigung: Ursprünglich hatten wir berichtet, es handle sich bei dem Kind um einen Dreijährigen. Die Polizei gibt das Alter des verletzten Jungen inzwischen mit zwei Jahren an.

