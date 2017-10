Unfall in Melsungen

Unfall in Melsungen Zweijähriger stürzt aus dem zweiten Stock

Ein Kleinkind ist am Montag in Melsungen aus dem Fenster eines Wohnhauses gefallen. Es überlebte den Sturz aus dem zweiten Stock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bild © picture-alliance/dpa

Schock in Melsungen (Schwalm-Eder): Ein zweijähriger Junge ist am Montagvormittag aus dem Fenster im zweiten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Er war beim Spielen offenbar von einem Stuhl auf einen Tisch und von dort auf die Fensterbank geklettert, wie die Polizei meldete. Das Fenster sei zum Lüften geöffnet gewesen.

Das Kind war nach dem Sturz bei Bewusstsein und ansprechbar. Der Junge war in einem Blumenbeet gelandet. Das "lockere Erdreich" habe offenbar verhindert, dass er sich schwerere Verletzungen zuzog, berichtete die Polizei. Der Zweijährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nun wird ermittelt, wie genau es zu dem Vorfall kam.