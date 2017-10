Die hessische AfD will gegen die Mitglieder vorgehen, die sich am Wochenende zur Interessengemeinschaft "Alternative Mitte" zusammengeschlossen haben. Sie sehen sich als "Patrioten", stellen sich aber gegen Rassismus und Nationalismus.

Hessens AfD-Landesverband will die neue AfD-Interessengemeinschaft "Alternative Mitte" nicht dulden und kündigte Konsequenzen gegen deren Mitglieder an. Ein solcher Zusammenschluss erfolge satzungswidrig und sei daher nicht zulässig, sagte Landessprecher Peter Münch am Montag in Wiesbaden.

Münch sagte, es sei inakzeptabel, dass sich die "Alternative Mitte" für ihre Mitglieder gegen Rassismus und Nationalismus wende und damit den Eindruck erwecke, als gelte das nicht für alle Mitglieder der AfD. Mit einem solchen Vorgehen werde die Spaltung der Partei betrieben.

"Patriotismus hat nichts mit Nationalismus zu tun"

Die AfD-Interessengemeinschaft, die sich am Wochenende unter anderem in Hessen und Brandenburg gründete, hatte sich in einem innerparteilichen Brief gegen Rassismus und Nationalismus gewendet und ihrerseits vor einer Spaltung der Partei gewarnt.

"Wir sind Patrioten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun", heißt es in dem Schreiben. Die "Alternative Mitte" sei grundsätzlich für Einwanderung, "wenn sie für die einheimische Bevölkerung von Vorteil ist". Eine "unkontrollierte Masseneinwanderung" werde aber abgelehnt.

Wer sich von der AfD nicht mehr vertreten sehe, solle der früheren AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry folgen und aus der Partei austreten, erklärte Münch. Nach Einschätzung des Landessprechers zählt in Hessen aber nur eine kleine Gruppe zu der neuen AfD-Interessengemeinschaft.