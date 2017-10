Eine neu gegründete Gruppierung innerhalb der AfD strebt einen Kurswechsel und mehr Sachpolitik an. Das führt zum Streit mit dem Landesverband - der wirft der "Alternativen Mitte" Spaltungsabsichten vor.

Eine "weniger krawallige und sachorientiertere AfD" wollen sie, die 14 hessischen Parteimitglieder, die sich am Samstag in Oberursel zur sogenannten "Alternativen Mitte" (AM) in Hessen zusammengeschlossen haben. Sie wollen einen "bürgerlich-freiheitlichen Kurs" fahren und über die jüngsten Parteiaustritte und die negative Darstellung der Partei in der Öffentlichkeit diskutieren.

Es scheint ein Versuch zu sein, das Ruder innerhalb der Partei doch noch einmal herumzureißen, bevor rechtsextreme Positionen allein die Partei dominieren. Bundestagsabgeordnete sind aber bislang in der "Mitte" nicht dabei.

Einwanderung nur "wenn sie nützt"

Was die Gründung bedeutet, versuchen die Anhänger in den verschiedenen Landesverbänden in einem offenen Brief an Parteimitglieder zu erklären. Es ist eine Gratwanderung - Einwanderung wird begrüßt, wenn in bestimmten Bereichen Bedarf besteht, "unqualifizierte Einwanderung lehnen wir ab".

Das gilt auch für Asylbewerber. Den politischen Islam lehnen die Mitglieder ebenfalls ab, nicht jedoch jene Muslime, die Bürger Deutschlands sind und ihren Glauben "auf eine moderne, angepasste Weise praktizieren".

Der Landesverbands-Sprecher lehnt die AM ab

Sie waren bei der AM-Gründung dabei (v.l.): Jens Wilharm (AfD Niedersachsen), Dominik Class, Walter Wissenbach, Thomas Gotta (alle Sprecher AfD Hessen) und Siegfried Lang (AfD Bayern). Bild © Alternative Mitte

Gleichzeitig betont Walter Wissenbach, einer der drei Sprecher der hessischen AM: Man sei "mindestens so konsequent bei der Forderung nach Durchsetzung der Abschiebung derer, die rechtskräftig ausreisepflichtig sind, wie andere". Aber man sei dennoch ein einigendes Element, ergänzt Thomas Gotta, ein weiterer Sprecher.

Das sieht der hessische AfD-Landesverband völlig anders. Sein Sprecher Peter Münch erklärt, der Verband werde die AM nicht dulden, und kündigt Konsequenzen gegen deren Mitglieder an. Ein solcher Zusammenschluss erfolge satzungswidrig und sei daher nicht zulässig. Es sei inakzeptabel, dass sich die "Alternative Mitte" für ihre Mitglieder gegen Rassismus und Nationalismus wende und damit den Eindruck erwecke, als gelte das nicht für alle Mitglieder der AfD.

Mit einem solchen Vorgehen werde die Spaltung der Partei betrieben. Wer sich von der AfD nicht mehr vertreten sehe, solle der früheren AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry folgen und aus der Partei austreten, erklärte Münch.

"Von einer Spaltung kann keine Rede sein"

Die AM widerspricht: Dies sei nicht die Position des Landesverbands, sondern alleine die von Münch. "Von einer Spaltung kann keine Rede sein. Die AM Hessen wird sich jetzt und in Zukunft allen Mitgliedern und Interessensgemeinschaften gegenüber offen zeigen", erklären die Sprecher schriftlich auf hr-Anfrage.