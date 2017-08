Auch Wissler will Frankfurter OB werden

Das Rennen ums Frankfurter Oberbürgermeister-Amt wird immer mehr zur Damenwahl. Nach CDU und Grünen setzen auch die Linken auf Frauen-Power. Mit Janine Wissler will die Partei mit ihrem bekanntesten Gesicht punkten.

Noch muss die Basis ihr Okay geben: Am kommenden Dienstag will der Kreisverband der Linken seinen Mitgliedern Janine Wissler als Kandidatin für die Frankfurter Oberbürgermeister-Wahl vorschlagen. Eine breite Zustimmung gilt als wahrscheinlich, schließlich ist die 36-Jährige als hessische Landtagsfraktions-Chefin eines der Aushängeschilder der Partei.

Den Wählern müsse eine Alternative zu den regierenden Parteien SPD, CDU und Grüne geboten werden, begründete der Kreisverband am Donnerstag in Frankfurt seinen Vorstoß. Bereits bei der Wahl 2012 war Wissler für den Römer-Chefsessel nominiert worden, holte damals aber lediglich 3,8 Prozent der Stimmen.

Petra Roth als Vorbild

Die Wahl am 25. Februar 2018 wird damit immer mehr zur Frauensache. Nach Finanzstaatssekretärin Bernadette Weyland (CDU) und der ehemaligen Integrationsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) wäre Wissler die dritte Bewerberin. Dass Frankfurt ein gutes Pflaster für weibliche Kandidaten sein kann, bewies nicht zuletzt Petra Roth (CDU), die von 1995 bis 2012 die Stadt regierte.

Zu tun bekommen werden sie es die Herausforderinnen vermutlich mit Peter Feldmann von der SPD. Eine erneute Kandidatur des Amtsinhabers wird allgemein erwartet. Ebenfalls seine Kandidatur angekündigt hat der ehemalige Ordnungsdezernent Volker Stein. Er ist zwar FDP-Mitglied, tritt aber als unabhängiger Bewerber an.

Sollte im ersten Wahlgang am 25. Februar keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit bekommen, entscheidet eine Stichwahl am 11. März.