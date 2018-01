Kaum haben Union und SPD in Berlin ein Papier für eine neue große Koalition im Bund vorgelegt, hat an der Basis der Parteien in Hessen die Diskussion darüber begonnen. Junge Sozialdemokraten zeigten sich skeptisch.

Die ersten ablehnenden Tweets zum Groko-Papier kamen am Freitag von jungen Sozialdemokraten, deren Nachwuchsorganisation Jusos eine große Koalition schon zuvor nicht gewollt hatte. So schrieb der Hofheimer SPD-Stadtverordnete Jonas Tresbach: "Du kannst dir als #SPD schon eine Obergrenze für Geflüchtete diktieren lassen, aber dann bist du halt kacke."

Jonas Tresbach🇪🇺🎯 @jtresbach Du kannst dir als #SPD schon eine Obergrenze für Geflüchtete diktieren lassen, aber dann bist du halt kacke. #GroKo

Der stellvertretende Juso-Landesvorsitzende Giorgio Nasseh erklärte: "Mein 'Nein" im morgigen hessischen Landesparteirat steht jedenfalls fest." Bei dem Treffen des Gremiums will die hessische SPD am Samstag in Frankfurt über das Ergebnis der Berliner Sondierung beraten.

Giorgio Nasseh @schorscheo also kann man auf dem bundesparteitag mit nein stimmen. Mein "Nein" im morgigen hessischen Landesparteirat steht jedenfalls fest.

Zustimmung aus der CDU

Positiver fiel die Reaktion des Bezirksvorsitzenden der Jungen Union Rhein-Main, Yannick Schwander, aus: "Keine #Bürgerversicherung, vor der auch ich immer gewarnt habe! Kenne keine Details aus den 28 Seiten des #Sondierungspapiers, aber erste große Themen klingen nicht falsch."

Yannick Schwander @ErlenbacherYS Ganz wichtig: Keine #Bürgerversicherung , vor der auch ich immer gewarnt habe! Kenne keine Details aus den 28 Seiten des #Sondierungspapiers , aber erste große Themen klingen nicht falsch. #GroKo #Sondierungen

Der Fraktionsvorsitzende der CDU in Eschwege, Stefan Schneider, stellte auf Twitter fest: "Den Sozis in meiner #timeline ist zu viel @CDU @CSU im #Sondierungspapier, den Schwarzen zu viel @spdde Also scheint es doch recht ausgeglichen zu sein."

SPD-Landeschef schickt Buffet-Bilder

Die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich bei den Verhandlungen in Berlin am Freitagmorgen auf ein erstes Sondierungspapier verständigt. In der Nacht hatten sich auch die hessischen Beteiligten an den Gesprächen mit Informationen zurückgehalten. SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel twitterte lediglich von heißem Kaffee und veröffentlichte ein Bild von Chips und Schnittchen. Ministerpräsident Volker Bouffier soll in der Nacht mit anderen Verhandlern beim Skat-Spiel gesehen worden sein.

