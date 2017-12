Der FKK-Saunaclub in Eichenzell (Archivbild)

Der FKK-Saunaclub in Eichenzell (Archivbild) Bild © picture-alliance/dpa

Lokalpolitiker in Eichenzell diskutieren am Donnerstag über eine "Sex-Steuer" für Bordelle, Saunaclubs und Porno-Kinos. Betroffen wäre in der osthessischen Gemeinde allerdings nur ein Etablissement.

Politiker in Eichenzell (Fulda) können sich eine "Sex-Steuer" gut vorstellen, um das Gemeindesäckchen zu füllen. Am Donnerstagabend will die Gemeindevertretung bei einer Sitzung über die Rotlicht-Abgabe diskutieren. Sollte die Steuer kommen, können Bordelle, Saunaclubs oder Porno-Kinos künftig extra zur Kasse gebeten werden.

Die Idee stammt von der SPD im Eichenzeller Gemeindeparlament. Sie will eine Steuer auf das "Vergnügen besonderer Art" einführen, wie es wörtlich im Antrag der Genossen heißt. Demnach sollen beispielsweise pro zehn Quadratmeter "genutzter Fläche" 3 Euro am Tag fällig werden. Da könnte einiges zusammen kommen. "Die SPD sieht in der 'Sex-Steuer' auch eine Lenkungsfunktion", sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Lutz Köhler dem hr, "um weitere Betriebe aus dem Rotlicht-Milieu aus der Gemeinde herauszuhalten." Eine Spielautomaten-Steuer gebe es ja auch schon.

Bürgermeister sieht "Sex-Steuer" skeptisch

Gegner der "Sex-Steuer" sind allerdings skeptisch, ob das der Gemeinde einen Geldsegen beschert. Alle Gewerbe jeglicher Art würden bereits eine Grundsteuer an die Gemeinde zahlen und könnten dann die eine Ausgabe mit der anderen steuerlich verrechnen, meint etwa der Eichenzeller CDU-Fraktionschef Joachim Bohl.

Nur ein Saunaclub betroffen

Auch Bürgermeister Dieter Kolb (parteilos) bezweifelt, ob die "Sex-Steuer" in Eichenzell umsetzbar ist. Bislang betroffen wäre nämlich nur ein einziger Betrieb im Gewerbegebiet Eichenzell, der unter der Rubrik Saunaclub läuft. Der Eigentümer stellt in dem FKK-Saunaclub aber nur die Räume als Plattform zur Verfügung, die Prostituierten dort arbeiten freiberuflich auf eigene Rechnung und wechseln häufig.

"Wem sollen wir da die Rechnung zu stellen?", sagt Bürgermeister Kolb. Und im schlimmsten Fall sehe der Betreiber in der Steuer sogar eine Diskrimierung seines Gewerbes - und könnte dann vor Gericht ziehen.

Großstädte wie Köln oder Frankfurt taxieren das horizontale Gewerbe bereits. Dort kommen pro Jahr mehrere tausend Euro zusammen. Das Rotlicht-Milieu dort ist allerdings wesentlich weitläufiger als das in Eichenzell.

