Ministerpräsident Bouffier hat im Diesel-Skandal die Automobilkonzerne in die Pflicht genommen. Sie müssten betroffene Fahrzeughalter entschädigen, forderte der CDU-Politiker - und machte sich für die Zukunft des Selbstzünders stark.

Volker Bouffier hat ein Entgegenkommen der Autohersteller im Diesel-Skandal gefordert. "Für den von ihnen verursachten Schaden müssen die Automobilkonzerne die Dieselfahrer entsprechend entschädigen", forderte der Ministerpräsident bei einer Mitgliederversammlung des ADAC Hessen-Thüringen am Sonntag in Frankfurt.

Die Branche sei für die hessische Wirtschaft hinsichtlich Wertschöpfung, Arbeitsplätzen und Exportleistung von enormer Bedeutung, so Bouffier: "Leider haben die Autokonzerne mit den Manipulationen bei den Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen viel Vertrauen bei den Pkw-Haltern verspielt."

Bouffier: Diesel muss Zukunft haben

Verbraucher bräuchten bei Kauf und Nutzung ihres Autos Klarheit, "weshalb wieder Verlässlichkeit und Vertrauen in die Produkte aufgebaut werden müssen", betonte der CDU-Politiker. Auch der Diesel müsse eine Zukunft haben. "Die Menschen sollen sich darauf verlassen können, den Diesel weiterhin zu fahren", sagte Bouffier.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte Ende Februar geurteilt, dass Städte für den Gesundheitsschutz ihrer Bürger Dieselfahrzeuge aussperren können. Frankfurt, Gießen, Wiesbaden und Limburg kündigten an, zunächst aber keine Fahrverbote einführen zu wollen.

Neue Klagerechte in Fällen mit vielen Betroffenen

Künftig sollen neue Klagerechte in Fällen mit vielen betroffenen Verbrauchern gelten. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sagte am Freitag im Bundestag, ein Gesetzentwurf für eine Musterfeststellungsklage sei schon in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht worden. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass das neue Instrument zum 1. November in Kraft sein soll - so sollen angesichts drohender Verjährungen auch Betroffene des Diesel-Skandals noch von der Regelung Gebrauch machen können.

Konkret sollen Musterfeststellungsklagen dann möglich sein, wenn mindestens zehn Verbraucher ihre Betroffenheit glaubhaft machen und binnen zwei Monaten 50 weitere sich in einem Register anmelden. Klagebefugt sollen nur "qualifizierte Einrichtungen" sein, also zum Beispiel Verbraucherverbände.

Sendung: hr-iNFO, 25.03.2018, 17.00 Uhr