hr-Sommerinterview an der Lahn: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit Ute Wellsteion

Bouffier kündigt Entlastung bei Kindergartengebühren an

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will eine weitere Amtszeit - und ein älteres Versprechen erfüllen. Im hr-Sommerinterview kündigte er finanzielle Entlastungen für Eltern von Kindergartenkindern an.

Die Kritik der SPD, er halte ein wichtiges Wahlversprechen nicht, will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nicht auf sich sitzen lassen. Eltern von Kindergartenkindern stellte er im hr-Sommerinterview finanzielle Entlastungen bei den Kita-Gebühren in Aussicht. "Ich weiß sehr genau, wenn man etwas verspricht, muss man es auch halten und meine Absicht ist klar, dass wir das auch tun“, sagte Bouffier im Gespräch mit Ute Wellstein, der Leiterin des hr-Fernsehstudios im Landtag.

Der Ministerpräsident betonte, er habe den kostenlosen Kindergartenbesuch für den Fall angekündigt, dass eine Klage gegen den Bund-Länder-Finanzausgleich erfolgreich sei. Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen mit dem erwarteten frei werdenden Geld greife aber erst vom Jahr 2020 an. Trotzdem arbeite die Landesregierung schon jetzt an einer Lösung. Wenn das Kabinett in Kürze den neuen Haushalt fertig habe, "können wir sehr gut erklären, wie wir das machen".

Zur finanziellen Entlastung der Familien werde auch die Steigerung der Qualität kommen, sagte Bouffier. SPD-Landeschef Thorsten-Schäfer-Gümbel hatte es als absurd bezeichnet, dass Schulen und Hochschule keine Gebühren erheben, der Besuch einer Kindertagesstätte in Hessen aber bis zu 720 Euro im Monat kosten könne.

"Nicht vom Terror einschüchtern lassen"

Bouffier kündigte im hr-Sommerinterview auch an, 2018 für eine weitere Amtszeit kandidieren und bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat der CDU ins Rennen gehen zu wollen. Die Arbeit ist noch nicht fertig und deshalb bin ich bereit, das weiter zu führen", sagte der 65-Jährige. Er ist seit August 2010 im Amt.

Angesichts der jüngsten Terroranschläge zeigte sich der Ministerpräsident zuversichtlich, dass die "Ideologie aus religiösem Wahn und Verbrechertum" die westliche Gesellschaft nicht besiegen werde. "Natürlich muss es unser Ziel sein, diesen Terror zu besiegen: indem wir uns durch die Terroristen nicht einschüchtern lassen, nicht unser Leben verändern, nicht in Angst leben", sagte der CDU-Politiker. Er glaube, das dies gelingen werde.

Crash-Kursus im Schwimmen

Das Interview wurde am Ufer der Lahn in Bouffiers Heimtstadt Gießen geführt. Dort hat er als Kind Schwimmen gelernt – und nach eigenen Angaben gemeinsam mit Freunden hin und wieder auch Schiffbruch auf einem selbst gebauten Floß erlitten. "Die Eltern waren Gott sei Dank nicht informiert, sonst hätten die natürlich allergrößte Angst gehabt. Da sind wir dann rumgeschippert, manchmal sind wir auch untergegangen", sagte Bouffier. Deshalb sei klar gewesen: "Man musste schnell schwimmen lernen.“