Streitobjekt: Parken am Limburger Neumarkt Bild © Wolfgang Türk, hessenschau.de

Bürgerentscheid zu Parkplätzen am Limburger Neumarkt gescheitert

Streit um Parkraum in der Innenstadt

Der Bürgerentscheid zur Zukunft von 50 Parkplätzen in der Limburger Innenstadt ist gescheitert.Trotzdem hat die Initiative, die die Parkplätze retten will, einen Erfolg erzielt: Die Stadt muss neu nachdenken.

Der Bürgerentscheid zum Erhalt von etwa 50 Parkplätzen am Limburger Neumarkt ist am Sonntag gescheitert. Zwar stimmten 4.123 Bürger für den Erhalt der Parkplätze in der Innenstadt - damit fehlten aber immer noch rund 2.400 Stimmen, damit der Bürgerentscheid gültig gewesen wäre.

Ganz umsonst war die Abstimmung trotzdem nicht. "Nach der hessischen Gemeindeordnung ist vorgesehen, dass sich das Kommunalparlament erneut mit dem Thema beschäftigt, wenn das notwendige Quorum nicht erreicht wird", sagte Bürgermeister Marius Hahn (SPD). Von der Beteiligung an der Abstimmung zeigte er sich enttäuscht: "Hier haben Bürger direkte Einflussmöglichkeit, sie wird aber nicht genutzt".

Streit bis zum Verwaltungsgericht um Innenstadt-Parkplätze

Vergangenen Sommer hatte das Stadtparlament mit den Stimmen von CDU, Grünen und der Linken beschlossen, der zentrale Platz in der Innenstadt solle autofrei werden. Ihr Plan sieht vor: Der Neumarkt mit seinen bislang rund 50 Parkplätzen soll zum beschaulichen und abgasfreien Ort mit Außengastronomie und Wochenmarkt werden.

Dagegen machte eine Initiative mit dem Bürgerentscheid mobil. Vor allem der Gewerbeverein CityRing brachte den Protest ins Rollen und sammelte mehr als 3.000 Unterschriften. Die Initiative befürchtet enorme Nachteile, weil Geschäfte und Arztpraxen am und um den Neumarkt schlechter erreichbar seien. Vor allem für Patienten und den Lieferverkehr drohten enorme Beeinträchtigungen. Unterstützt wurde die Initiative von SPD und FDP.

Der Streit hatte auch die Gerichte beschäftigt. In letzter Instanz erlaubte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel der Stadt im Februar, bereits vor dem Bürgerentscheid ein Parkverbot für den Neumarkt zu erlassen. Der Magistrat entschied dann aber, dieses Verbot nicht durchzusetzen.

CDU will Entscheidung neu prüfen.

Die CDU als stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung hat vielmehr angekündigt: Sollte beim Entscheid ein eindeutiges Votum für den Erhalt der Parkplätze fallen, werde man die Pläne für einen autofreien Neumarkt auch dann noch einmal überdenken, wenn das festgelegte Quorum nicht erreicht werde.

Damit ist die Zahl an Stimmen gemeint, die erreicht werden muss, damit der Bürgerentscheid gültig ist. Denn die Mehrheit bei der Abstimmung alleine reicht nicht. Diese Mehrheit muss auch mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten entsprechen. In Limburg wären das 6.527 Stimmen gewesen.

Sendung: hessenschau, 18.03.2018, 19.30 Uhr