Der Landeswahlausschuss hat am Freitag in Wiesbaden das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl für Hessen vorgelegt. Änderungen gab es nur in einem Fall.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Betroffen war den Angaben zufolge nur die FDP. Ihr Ergebnis wurde im Vergleich zum vorläufigen Endergebnis leicht nach unten korrigiert: von 11,6 auf 11,5 Prozent der Stimmen.

Bei den übrigen Parteien änderten sich die Ergebnisse nicht: Die CDU erhielt 30,9 Prozent der Stimmen, die SPD 23,5 Prozent, die AfD 11,9 Prozent, die Grünen 9,7 Prozent und die Linke 8,1 Prozent.

