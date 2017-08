Hessen schreibt Flüchtlingen künftig vor, wo sie zu leben haben - das soll die Integration fördern. Gegner fürchten nicht zuletzt einen riesigen Bürokratieaufwand. Auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern nähren Zweifel an der Idee.

Darum geht es:

Anerkannte Flüchtlinge ohne Arbeits- oder Ausbildungsplatz bekommen ab 1. September ihren Wohnsitz zugeteilt.

Befürworter wollen damit die Ballungszentren entlasten und Integrationsaufgaben besser über das ganze Land verteilen.

Gegner halten den bürokratischen Aufwand für zu hoch oder sehen die Grundrechten eingeschränkt.

Monatelang herrschte Schweigen zum Thema, dann ging alles ganz schnell: Die sogenannte Wohnsitzauflage tritt in Hessen schon am 1. September in Kraft. Innenminister Peter Beuth (CDU) verkündete die Neuigkeit bei der Pressekonferenz zum Asylkonvent am Mittwoch erst auf Nachfrage eines Journalisten. In den Presseerklärungen zum Konvent kam sie demnach auch nicht vor, das Innenministerium schob am Nachmittag eine Mitteilung nach.

Entsprechend überrascht sind die Beteiligten: "Die Verbände wurden nicht angehört, niemand hat den Erlass des Ministeriums vorher gesehen", beklagt Timmo Scherenberg, Geschäftsführer des Landesflüchtlingsrats. Er beurteilt die Neuregelung sehr skeptisch: "Ich sehe nicht, dass die Auflage irgendeinen positiven Effekt haben wird." Vielmehr müssten viele Flüchtlinge künftig wohl in strukturschwachen Gegenden leben, und "das Landleben ist nicht für jedermann." Zwar gelinge dort oftmals sehr gute Integrationsarbeit, aber freiwillig. "Das Erzwungene wird nicht funktionieren".

Minister will soziale Brennpunkte vehindern

Schon seit vergangenem Jahr wird anerkannten Flüchtlingen vorgeschrieben, in welchem Bundesland sie leben sollen. Nun legt Hessen auch noch auf die Stadt genau den konkreten Wohnsitz fest - vorausgesetzt, die Betroffenen gehen keiner sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach oder befinden sich in einer Ausbildung.

"Die freie Wohnortwahl birgt die Gefahr eines Ungleichgewichts, insbesondere zu Ungunsten der Ballungsräume", argumentiert Minister Beuth. Man wolle verhindern, dass Integrationsangebote im ländlichen Raum ungenutzt blieben und andernorts soziale Brennpunkte entstehen. Im Erlass heißt es, die Kommunen stünden "zunehmend vor erheblichen Schwierigkeiten", die Flüchtlinge mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.

Den Grünen sind Ausnahmen wichtig

Beim Koalitionspartner der CDU formuliert man etwas vorsichtiger - kein Wunder, ist der Schritt doch innerhalb der Grünen-Bundespartei umstritten. "Wir haben immer gesagt, dass, wenn die Kommunen das wünschen und es ein solides Konzept gibt, wir dem nicht im Weg stehen wollen. Wichtig waren uns Ausnahmen für Härtefälle", sagt Marcus Bocklet, Sprecher der grünen Landtagsfraktion für Integrationsthemen.

Der Erlass bedeute zwar "für die Betroffenen eine gewisse Einschränkung", aber die Vorteile überwiegen seiner Meinung nach aufgrund der "besseren Chancen der Integration". Und laut Innenministerium ging dem Erlass auch ein "intensiver Austausch" mit den kommunalen Spitzenverbänden voraus.

"Das ist einigermaßen absurd"

Eines der Bundesländer, das bereits Erfahrungen mit der Auflage gemacht hat, ist Baden-Württemberg. Dort gilt sie seit einem knappen Jahr. Sebastian Röder, Sprecher des dortigen Flüchtlingsrats, ist unzufrieden: "Unserer Erfahrung nach ist die Wohnsitzauflage einfach eine zusätzliche bürokratische Hürde, die es früher nicht gab." Oft sei es ein wochenlanges Verfahren, die Wohnsitzauflage wieder loszuwerden, etwa wenn jemand eine Beschäftigung gefunden hat - wenn überhaupt.

Röder berichtet von Fällen, in denen anerkannte Geflüchtete eine weit entfernte Stelle gefunden haben. "Wenn man dann den Arbeitsvertrag der Ausländerbehörde vorlegt, um die Wohnsitzauflage aufheben zu lassen, heißt es dort: Warten wir noch die Probezeit ab. Das ist einigermaßen absurd." Er erfahre nur von Situationen, "in denen die Wohnsitzauflage den Integrationsprozess stört".

Ein "Bremsklotz für die Integration"

Damit bestätigt Röder Sorgen der hessischen Opposition. "Die Zielsetzung ist nachvollziehbar", heißt es aus der SPD-Fraktion, "aber der Bürokratieaufwand dahinter ist zu fürchten." Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Landesvorsitzende der Linkspartei, nennt die Regelung sogar einen "echten Bremsklotz für die Integration" - und betont: "Das Grundrecht auf Freizügigkeit ist nicht verhandelbar".