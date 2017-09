Die erste Runde der OB-Wahl in Offenbach entschied Felix Schwenke von der SPD klar für sich. Vor der Stichwahl am Sonntag fürchten die Sozialdemokraten dennoch, CDU-Mann Peter Freier könnte die Spitze des Rathauses erstürmen. Das liegt an Angela Merkel.

Nach der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Offenbach, zu der sieben Kandidaten angetreten waren, gilt der lokale SPD-Vorsitzende Felix Schwenke als Favorit. Er holte am 10. September 43,3 Prozent der Stimmen. Stadtkämmerer Peter Freier (CDU) kam auf 28,4 Prozent.

Beide verbliebenen Kandidaten haben vor der Stichwahl an diesem Sonntag betont, dass das Rennen offen sei. Entsprechend haben sich die Konkurrenten in den vergangenen Tagen ins Zeug gelegt. Wahlversprechen inklusive.

Freier will Bau eines Hallenbads möglich machen

Weitere Informationen OB-Wahl in Offenbach Am Sonntag, am Tag der Bundestagswahl, wird in Offenbach ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Knapp 92.000 Wahlberechtigte, darunter auch Offenbacher aus anderen EU-Ländern, können sich in der Stichwahl zwischen Stadtkämmerer Peter Freier von der CDU und dem Offenbacher SPD-Vorsitzenden Felix Schwenke entscheiden. Die Ergebnisse der Runde hier. Ende der weiteren Informationen

Der 51-jährige Freier hat sich für den Bau eines Hallenbads ausgesprochen. Denn Offenbach mit seinen rund 130.000 Einwohner hat keine einzige Schwimmhalle. Dafür will der gelernte Jurist und frühere Journalist Mittel aus einem Landesprogramm in Anspruch nehmen, falls er zum OB gewählt wird. Natürlich vergisst Freier in diesem Zusammenhang nicht, seine guten Beziehungen zur schwarz-grünen Landesregierung zu betonen.

Schwenke will RMV-Tarifgrenze zu Frankfurt aufweichen

Felix Schwenke hat sich auf der Zielgeraden des Wahlkampfs des Themas Nahverkehr angenommen. Der 38-Jährige würde sich als Rathaus-Chef dafür einsetzen, die Tarifgrenze zwischen Offenbach und dem angrenzenden Frankfurter Stadtteil Oberrad mit Hilfe eines "Übergangstarifs" aufzuweichen.

Die Tarifgrenze zwischen den Nachbarstädten ist für viele Bürger, aber auch für Geschäftsleute in der Offenbacher Innenstadt ein Ärgernis. Aus Oberrad kommt man mit Bahn und Bus zwar schnell dorthin. Aber es kostet stolze 4,80 Euro - einfache Strecke.

Felix Schwenke von der SPD Offenbach mit seiner Frau Viola nach der ersten Runde der OB-Wahl am 10. September. Bild © picture-alliance/dpa

Beide wollen eigentlich dasselbe

Am Dienstag sind die Kontrahenten auf Einladung der Regionalzeitung Offenbach-Post zu einem letzten öffentlichen Schlagabtausch in den Ring gestiegen. Sie attackierten sich gegenseitig scharf. Das ist insofern interessant, als der Christdemokrat und der Sozialdemokrat in der großen politischen Linie durchaus nicht so weit voneinander entfernt sind, wie ihr Umgang miteinander vermuten ließe.

So hat die Ansiedlung neuer Unternehmen und damit die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen für beide Priorität. Denn nur dadurch bekäme der Nachfolger von Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD) angesichts der enormen Offenbacher Schuldenlast Spielraum, um im Zusammenspiel mit dem Stadtparlament nicht nur verwalten, sondern auch gestalten zu können.

"Im Schlafwagen der Kanzlerin" ins Rathaus?

Im Endspurt der OB-Wahl fällt auf, dass Freier und Schwenke nicht nur auf Offenbachs Straßen und Plätzen Präsenz zeigen, sondern auch im Internet. Schwenke ist da, seinem Alter entsprechend, besonders aktiv – er beantwortet auch häufig Kommentare. Freier wiederum versucht auch in der digitalen Wahlkampfarena Kompetenz und Verlässlichkeit zu demonstrieren.

Peter Freier von der CDU Offenbach mit einer Besucherin der Wahlparty nach der ersten Runde der OB-Wahl am 10. September. Bild © picture-alliance/dpa

Der Ausgang der Stichwahl ist trotz des großen Vorsprungs von Felix Schwenke im ersten Wahlgang schwer vorherzusagen. Der Grund: Am Sonntag ist auch Bundestagswahl. Das wird die Wahlbeteiligung bei der OB-Wahl deutlich in die Höhe treiben. Am 10. September gab nicht mal jeder dritte Wahlberechtigte seine Stimme ab.

Freier darf hoffen, dass viele traditionelle CDU-Wähler, die dem ersten Durchgang der OB-Wahl noch ferngeblieben waren, am Sonntag erst Merkel wählen und dann auf dem weiteren Wahlzettel, der ihnen ausgehändigt wird, ein Kreuzchen neben seinem Namen machen. Offenbacher Sozialdemokraten stichelten zuletzt, der CDU-Kandidat wolle "im Schlafwagen der Kanzlerin" ins höchste Amt im Rathaus rollen. Das zeigt vor allem eines: dass die SPD genau diesen Effekt fürchtet.

