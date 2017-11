Parteitag in Hanau wählt Dorn und Klose

Die Marburgerin Angela Dorn ist neue Parteichefin der hessischen Grünen - sie wurde beim Parteitag in Hanau zusammen mit Kai Klose gewählt. Unterdessen warben Spitzenpolitiker für die Jamaika-Sondierungen. Kontroversen wurden für den Nachmittag erwartet.

Die hessischen Grünen haben eine neue Co-Vorsitzende: Auf der Landesmitgliederversammlung am Samstag in Hanau wurde Angela Dorn mit 83,8 Prozent ins Amt gewählt. Gegenkandidaten gab es keine. Die Marburgerin Dorn ist seit 2009 Landtagsabgeordnete, seit 2013 ist sie Parlamentarische Geschäftsführerin. Dieses Amt gibt sie nun ab. Die 35-Jährige löst Daniela Wagner ab, die als Abgeordnete in den neuen Bundestag zieht.

Der Co-Parteivorsitzende Kai Klose ist seit 2013 im Amt. Er wurde mit 79,2 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Auch hier gab es keinen Gegenkandidaten. Die Grünen wählen eine Doppelspitze aus Frau und Mann für zwei Jahre. Zu ihren Aufgaben wird gehören, ein Programm für die kommenden Landtagswahl auf den Weg zu bringen.

"Weiter grüner und gerechter"

Dorn sagte dem hr, sie sei mit ihrer Wahl und dem erzielten "ehrlichen Ergebnis" sehr zufrieden. Ihr Ziel sei es, dass die Grünen nun "lauter werden, spürbarer werden" und Ideen für Hessen im Jahr 2025 entwickeln, damit Hessen "weiter grüner und gerechter" werde.

Überlagert wird die Landesmitgliederversammlung der Grünen von zwei Themen: zum einen von den Sondierungsgesprächen in Berlin. Klose sagte dazu, er hoffe, dass alle Beteiligten ihrer Verantwortung gerecht würden "und sich zusammenraufen". Grüne Spitzenpolitiker wie der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hatten in Hanau zuvor für Kompromissbereitschaft und für ein Gelingen der Jamaika-Sondierungsgespräche geworben.

Streitpunkt Verfassungsschutzgesetz

Außerdem sorgt das von der schwarz-grünen Regierung geplante Verfassungsschutzgesetz für Streit mit der Basis: Einige Mitglieder befürchten, dass dadurch Bürgerrechte verletzt werden können - zum Beispiel durch die Möglichkeit von Online-Durchsuchungen. Dieser Punkt stand für den Nachmittag auf der Tagesordnung, erwartet wurden kontroverse Diskussionen.

