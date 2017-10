zum Artikel Autobiografie von Aeham Ahmad : Der "Pianist aus den Trümmern" erzählt seine Geschichte

Wiesbaden: Mit einem Video aus einem Flüchtlingslager bei Damaskus wurde der Musiker Aeham Ahmad berühmt. Zuflucht fand er in Wiesbaden. Viele in seiner Heimat hatten nicht so viel Glück, wie er in seiner berührenden Autobiografie schreibt. [mehr]