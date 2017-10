Frankfurter CDU-Abgeordneter schreibt gegen Rechtsruck an

Manche in CDU und CSU wollen nach den schwachen Wahlergebnissen "die rechte Flanke" schließen, der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Matthias Zimmer hält dagegen. In einem Papier stärkt er der Kanzlerin den Rücken.

Dort, wo der Populismus gewöhnlich seine stärksten Auftritte feiert, wirbt Matthias Zimmer ausführlich und unaufgeregt für die Politik von Kanzlerin Angela Merkel: Mit seinen Fraktionskollegen Marcus Weinberg und Andreas Nick hat der Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordnete auf Facebook ein Papier veröffentlicht , in dem das Trio Kritikern des Kanzlerinnen-Kurses entgegentritt und einem Rechtsruck ihrer Partei eine Absage erteilt. Über das Papier mit Namen "Jenseits von konservativ und populistisch: Eine Standortbestimmung der Union" berichtete zunächst Die Welt .

"Die Bundestagswahlen im Herbst 2017 waren aus zwei Gründen enttäuschend", beginnen Zimmer und Kollegen: "Zum einen wegen des schwachen Abschneidens der Union, zum anderen wegen des hohen Wahlergebnisses der AfD." So oder so ähnlich hört sich das bei Unions-Schwergewichten wie CSU-Chef Horst Seehofer oder dem designierten sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) auch an. Im Gegensatz zu ihnen wollen Zimmer und seine Mitstreiter allerdings nicht mit härteren Maßnahmen auf die harten Forderungen der AfD reagieren.

"Christliches Grundverständnis" gegen Rechtsruck

Mit ihrem Papier stellen sich Zimmer, der Hamburger Abgeordnete Weinberg und Nick (Wahlkreis Montabaur) gegen die innerparteilichen Bestrebungen, "die rechte Flanke zu schließen" , wie es Seehofer Ende September genannt hatte. "Der Ratschlag, konservativ zu werden oder nach rechts zu rücken, führt nach unserer Überzeugung nur dazu, dass wir in der Mitte der Gesellschaft an Boden verlieren", schreibt Zimmer.

"Die Union ist immer dann stark gewesen, wenn sie aus ihrem christlichen Grundverständnis heraus sich den aktuellen Problemen der Zeit genähert hat", heißt es in dem Papier. Heißt: Merkels innerparteilich umstrittener Mitte-Kurs ist für das Trio richtig – auch wenn die Flüchtlingskrise viele Menschen verunsichert habe. "Es hat gute Gründe für das Handeln der Bundesregierung gegeben und es ist legitim, diese Gründe zu debattieren. Richtig ist aber auch: Es war eine Ausnahmesituation."

Hessische CDU bleibt auf Merkel-Kurs

Der gebürtige Marburger Zimmer und seine Mitstreiter liegen damit auf einer Linie mit der hessischen CDU. Ministerpräsident Volker Bouffier hatte jüngst zum wiederholten Mal einen Rechtsruck der Hessen-CDU unter seinem Vorsitz ausgeschlossen. Bouffier hatte schon in den Jahren der Flüchtlingsdebatte vor der Bundestagswahl immer wieder Merkel den Rücken gestärkt und sie gegen innerparteiliche Kritik verteidigt.