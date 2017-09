"Mein treuer Paladin!" Steinaus Bürgermeister Malte Jörg Uffeln und seine Widmung in einer Bormann-Biografie

Für eine fragwürdige Widmung in einer Biografie des Hitler-Sekretärs Bormann muss Malte Jörg Uffeln eine Geldstrafe zahlen. Die Affäre ist für den Bürgermeister von Steinau damit noch nicht ausgestanden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde des Main-Kinzig-Kreises hat im Verfahren gegen den Bürgermeister der Stadt Steinau an der Straße, Malte Jörg Uffeln, eine Disziplinarverfügung erlassen. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Demnach muss Uffeln eine Geldstrafe von 1.000 Euro für sein Fehlverhalten zahlen.

Fragwürdige Widmung an Hitlers Geburtstag

Das Disziplinarverfahren war am 31. Mai eingeleitet worden. Dabei ging es um die Nebentätigkeiten des parteilosen Bürgermeisters und um eine fragwürdige Buchwidmung. Der parteilose Uffeln hatte seinem damaligen Hauptamtsleiter ein Buch geschenkt: Eine Biografie von Hitler-Sekretär Markus Bormann.

Darin hatte Uffeln geschrieben: "Mein Sekretär! Ihnen, meinem treuen Paladin, in dankbarer Verbundenheit." Unterschrieben mit "mF" am 20.04.2015. "mF" könnte man als "mein Führer" lesen, der 20. April ist Hitlers Geburtstag.

Abwahlverfahren gegen Uffeln läuft

Uffeln hatte Vorwürfe, er habe eine rechte Gesinnung, stets von sich gewiesen: "Ich habe keine braune Gesinnung". Die besagte Widmung sei ein Scherz und ein Fehler gewesen. Außerdem legt Uffeln Wert darauf, dass es sich um kein Dienstvergehen handele, sondern um "Angelegenheiten in der Privatsphäre". Die Staatsanwaltschaft Hanau sah keinen Grund für Ermittlungen.

Doch mit der Geldstrafe ist die Affäre für Uffeln noch nicht ausgestanden. Die Steinauer Stadtverordnetenversammlung hat ein Abwahlverfahren gegen Uffeln eingeleitet. Die Bürger stimmen nun am 24. September in einem Bürgerentscheid darüber ab, ob es zur Abwahl des 54-Jährigen kommt. Freiwillig zurücktreten will der Bürgermeister nicht.

