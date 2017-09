Jetzt ist es fix: Fulda richtet die Landesgartenschau 2023 aus. Weil die Bischofsstadt für das klamme Darmstadt einspringt, macht das Land als Veranstalter eine Ausnahme im Reglement.

Die übernächste Landesgartenschau wird 2023 in Fulda stattfinden. Das beschloss die Stadtverordnetenversammlung am Montagabend einstimmig bei drei Enthaltungen.

Eigentlich sollte Fulda erst 2026 die Landesgartenschau ausrichten. Doch nachdem das für die monatelange Veranstaltung im Frühjahr und Sommer 2022 vorgesehene Darmstadt mit Blick auf seinen defizitären Haushalt abgesagt hatte, bot sich die osthessische Bischofsstadt an, einzuspringen und ihre Schau vorzuziehen.

Drei Großveranstaltungen in den kommenden Jahren

Jedoch war der Stadtverwaltung 2022 zu früh, deshalb einigte sie sich mit dem Land auf 2023 als außerordentliches Ausrichtungsjahr. Normalerweise finden Landesgartenschauen alle vier Jahre statt. Im kommenden Jahr will Bad Schwalbach, die Kreisstadt des Rheingau-Taunus-Kreises, im großen Stil aufblühen.

Damit stehen in Fulda möglicherweise drei Großveranstaltungen in den nächsten Jahren an: 2019 ist Stadtjubiläum, 2023 wird die Landesgartenschau ausgerichtet, und für 2021 oder später prüft die Stadt eine Bewerbung um den Hessentag. Zuletzt fand das Landesfest 1990 in Fulda statt.