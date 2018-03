NPD-Anhänger, wie hier bei einer Demo in Friedberg vor einigen Jahren, wollen sich am Samstag in Wetzlar treffen.

NPD-Anhänger, wie hier bei einer Demo in Friedberg vor einigen Jahren, wollen sich am Samstag in Wetzlar treffen. Bild © picture-alliance/dpa

Gericht erlaubt Auftritt von Rechtsrock-Bands in Wetzlar

Nächste Niederlage der Stadt Wetzlar: Das Verwaltungsgericht Gießen erlaubt der NPD bei ihrem Wahlkampftreffen am Samstag den Auftritt von Rechtsrock-Bands. Im Landtag rufen Politiker aller Parteien derweil zu Protest auf.

Die Stadt Wetzlar hat alles versucht, aber es hilft wohl nichts: Die rechtsextreme Partei NPD darf am Samstag eine Veranstaltung in der Stadthalle durchführen und dabei auch Bands auftreten lassen. Das entschied das Verwaltungsgericht Gießen am Donnerstagabend.

Die NPD plant in der Stadthalle eine Wahlkampfveranstaltung - das hatte sie bereits im vergangenen Dezember gerichtlich durchgesetzt. Die Stadtverwaltung wollte verhindern, dass dort auch Rechtsrock-Bands auftreten. Deswegen erließ sie laut einem Sprecher auch eine Unterlassungsverfügung. Das Treffen habe mit Bands einen anderen Charakter, so die Argumentation der Stadt. Das Gericht sagte dagegen, wie eine Wahlkampfveranstaltung geführt werde, könne die NPD selbst entscheiden. Darunter falle eben auch das Musikprogramm - zumal es der Widmungszweck der Stadthalle sei, dem kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben der Stadt zu dienen.

Gericht droht mit Zwangsgeld

Die Stadt hatte bis Donnerstag noch keinen Mietvertrag mit der NPD unterschrieben, weil sie mehrere Auflagen - etwa ein Sicherheitskonzept oder bestimmte Versicherungen - als nicht erfüllt ansah. Das Gericht drohte nun der Stadt mit einem Zwangsgeld von 7.500 Euro, wenn sie den Vertrag nicht bis Freitagvormittag unterschreibt. Die NPD habe erklärt, dass Versicherungen und Sicherheitspersonal vorhanden seien.

Der Beschluss des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig, die Stadt kann noch dagegen vorgehen. Am Donnerstagabend stand nach Angaben eines Sprechers noch nicht fest, wie sich die Stadt dazu verhält.

Der Landtag will die Stadt unterstützen

Ebenfalls am Donnerstag hatte der Landtag erklärt, die Stadt bei ihrem Kampf gegen die Veranstaltung zu unterstützen. Die verfassungsfeindliche NPD missbrauche ihren Parteistatus, um Bands der gewaltorientierten Neonazi-Szene ein Forum zu bieten, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU). Das Land schöpfe alle Möglichkeiten aus, um rechtsextremistische Konzerte in Hessen zu unterbinden.

Ein Bündnis verschiedener Organisationen ruft zu einem "Festival der Demokratie" und zu einer Gegendemo auf. Die Polizei rechnet mit bis zu 1.200 Gegendemonstranten, auch Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) hat seine Teilnahme angekündigt.

Gegendemo zu einer NPD-Demonstration in Wetzlar im vergangenen April. Damals protestierten mehr als 1.000 Menschen gegen die Rechtsextremen. Bild © Mike Marklove (hr)

In der Vergangenheit erfolgreiche Gegendemos

Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion, Hermann Schaus, rief im Landtag alle Bürger dazu auf, sich "den Neonazis am Samstag entschlossen in den Weg zu stellen". "Wir unterstützen mit ganzem Herzen die Proteste", sagte auch Daniel May von den Grünen. Der SPD-Abgeordnete Stephan Grüger ergänzte, er wünsche Wetzlar "Erfolg im Kampf gegen diese widerliche Veranstaltung".

Bereits im April 2017 hatten rund 1.000 Menschen gegen eine NPD-Demonstration protestiert. Es gelang ihnen damals, den deutlich kleineren NPD-Zug zu blockieren.