Glaser will Ende des Streits in der AfD

Die AfD will in Gießen am Wochenende einen neuen Vorstand wählen. Landessprecher Glaser forderte seine Partei auf, die internen Streitigkeiten zu beenden. Die ehemalige AfD-Bundesvorsitzende Petry rechnet mit einem weiteren Rechtstrend der AfD.

Hessens AfD-Sprecher Albrecht Glaser hat seine Partei aufgefordert, die internen Streitigkeiten zu beenden. Die Alternative für Deutschland habe nach ihrem Einzug in den Bundestag die Chancen, Volkspartei zu werden, "wenn wir es nur wollen und uns selber nicht beschädigen", sagte Glaser am Samstag auf dem AfD-Landesparteitag in Gießen. "Interne Streitereien und Fallenstellereien bringen uns nicht weiter." Es sollte ein ehrlicher und offener Umgang miteinander herrschen. "Und das muss der leitende Stil unserer täglichen Parteiarbeit werden."

Vor dem Parteitag, auf dem ein neuer Vorstand des hessischen AfD-Landesverbandes gekürt werden sollte, demonstrierte eine kleine Gruppe von Gewerkschaftern und linken Aktivisten gegen die Rechtspopulisten. "Für bunte Vielfalt statt brauner Einfalt" und "Aufstehen gegen Rassismus" stand auf den Transparenten. "Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda", riefen die Demonstranten am Eingang des Tagungsortes.

Wie viele Vorstände es gibt, ist noch unklar

Zentraler Programmpunkt bei der auf zwei Tage angelegten Delegiertenversammlung war die Vorstandswahl. Sechs Mitglieder hatten sich vorab beworben, Nachfolger der drei amtierenden Parteisprecher Glaser, Peter Münch und Rolf Kahnt zu werden. Diese treten wohl nicht mehr für den Posten an. Unklar war am Samstagnachmittag zunächst noch, ob die Führungsriege auf zwei Sprecher verkleinert werden soll.

Zu den Bewerbern zählen Schatzmeister Robert Rankl und Beisitzer Andreas Lichert. Lichert gilt als Vertreter des rechten Flügels innerhalb der Partei und soll der neurechten "Identitären Bewegung" nahestehen. Die frühere AfD-Bundeschefin Frauke Petry bezeichnete Lichert am Samstag bei einer Veranstaltung in Rodgau als Beispiel für den "Rechtstrend" der AfD. "Wenn solche Leute Einfluss gewinnen, dann ist das bezeichnend", sagte sie.

Probleme bei der elektronischen Abstimmung

Die AfD hat in Hessen rund 2.400 Mitglieder. In Gießen trafen sich über 200 Delegierte. Zum Auftakt des Treffens stand jedoch zuerst die Wahl der hessischen Delegierten für den AfD-Bundesparteitag Anfang Dezember in Hannover auf dem Programm. Für die mehr als 50 Sitze wurden mehr als 100 Bewerbungen erwartet. Aufgrund von Problemen mit der elektronischen Abstimmung kam es zu deutlichen Verzögerungen des Ablaufs. Ob deswegen noch am Samstag ein neuer Vorstand gewählt wird, war deswegen offen.

Sendung: hr-iNFO, 11.11.2017, 8 Uhr