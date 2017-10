In Gelnhausen haben die Bürger am Sonntag in einer Stichwahl den liberalen Daniel Glöckner zum neuen Bürgermeister gewählt. In Biebertal konnte sich Patricia Ortmann von den Freien Wählern durchsetzen.

Daniel Glöckner (FDP) ist neuer Bürgermeister von Gelnhausen (Main-Kinzig). Er kam bei der Direktwahl am Sonntag auf 63,5 Prozent der Stimmen. SPD-Mitbewerberin Kerstin Schüler ehielt demnach 36,5 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag in der Kreisstadt des bevölkerungsreichsten Landkreises Hessens bei 52,6 Prozent. Im ersten Wahlgang, der parallel zur Bundestagswahl am 24. September stattfand, waren es noch 75 Prozent gewesen.



Der frühere Bürgermeister und heutige Landrat Thorsten Stolz (SPD) trat nicht mehr an.

Ortmann gewinnt in Biebertal

In Biebertal (Gießen) konnte sich Patricia Ortmann (Freie Wähler) gegen SPD-Mitbewerber Michael Borke durchsetzen. Mit 63,6 Prozent der Stimmen wurde sie am Sonntag zur neuen Bürgermeisterin gewählt, Borke kam auf 36,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,4 Prozent, beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen waren es 79,6 Prozent.

Amtsinhaber Thomas Bender (parteilos) hatte im ersten Wahlgang nur das drittbeste Ergebnis erzielt und war damit aus dem Rennen.