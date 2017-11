Einen Bezug auf Gott wird es wohl auch in einer reformierten hessischen Landesverfassung nicht geben. Selbst die Kirchen würden das akzeptieren - unter einer Bedingung.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hat einen, ebenso haben ihn die Landesverfassungen von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: einen Gottesbezug in der Präambel.

In Hessen soll es ihn dagegen auch in Zukunft nicht geben. Knapp vier Wochen, bevor die Enquetekommission zur Änderung der Landesverfassung ihre Vorschläge der Öffentlichkeit präsentieren wird, haben sich die 15 Mitglieder aus den Landtagsfraktionen darauf verständigt: Die mehr als 70 Jahre alte Einleitung der Landesverfassung soll bleiben wie sie ist:

"In der Überzeugung, dass Deutschland nur als demokratisches Gemeinwesen eine Gegenwart und Zukunft haben kann, hat sich Hessen als Gliedstaat der deutschen Republik diese Verfassung gegeben."

Die unterschriebene Urfassung der Hessischen Verfassung von 1946 Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

14 Vorschläge - aber nicht zur Präambel

Am Montag hatten die Kommissionsmitglieder nach monatelangen Beratungen und Expertenanhörungen 14 Vorschläge für Änderungen an der Landesverfassung vorgelegt. Über alle 14 Vorschläge (unten mehr dazu) habe es in dem Gremium Übereinstimmung gegeben, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete und Obmann seiner Fraktion, Norbert Schmitt, am Mittwoch auf hessenschau.de-Nachfrage.

Einen Vorschlag zur Änderung der Präambel machte das Gremium nicht. "Ich sehe aktuell auch nicht, dass diese Frage noch einmal auf den Tisch kommt", sagte Schmitt. Die CDU-Fraktion sowie die evangelische und die katholische Kirche hatten sich einen Gottesbezug in der Präambel gewünscht. Sie schlugen zuletzt vor, die Präambel um folgenden Passus zu erweitern:

"In Verantwortung vor Gott und den Menschen sowie in Achtung vor der Freiheit des Gewissens"

CDU sieht kaum noch eine Chance

Die CDU-Fraktion schloss sich dieser Formulierung schließlich an, nachdem sie zuvor eine ausführliche neue Präambel mit Gottesbezug vorgeschlagen hatte. Doch spätestens seit Montag sieht auch CDU-Obmann Christian Heinz kaum noch eine Chance für den Gottesbezug: "Für diesen Vorschlag gibt es bisher keine Unterstützung von den anderen Fraktionen", sagte er am Mittwoch zu hessenschau.de. SPD und Grüne reagierten bislang zurückhaltend in dieser Frage. FDP und Linkspartei lehnen einen Gottesbezug in der Einleitung der Landesverfassung ausdrücklich ab.

Die Enquetekommission wolle sich im November zwar noch mindestens zweimal treffen, um offene Fragen zu klären, sagte Heinz. Dann wolle man schauen, was noch möglich sei. Aber beim Thema Gottesbezug sehe er keine Bewegung.

Verhaltenes Engagement der Kirchen

Der Protest in evangelischer und katholischer Kirche in Hessen hält sich in Grenzen. Zwar sprach sich noch am Samstag die Diözesanversammlung des katholischen Bistums Limburg für einen Gottesbezug in der Präambel aus. Und auch die Justiziarin am Kommissariat der katholischen Bischöfe in Hessen, Magdalene Kläver, bezeichnete eine Einfügung des Gottesbezuges als "dringend notwendig".

Doch warf der Vorsitzende der Enquetekommission, der Landtagsabgeordnete Jürgen Banzer (CDU), den hessischen Christen mangelndes Engagement in dieser Frage vor. Bislang hätten ihn nur 60 unterstützende Zuschriften erreicht, berichtete Banzer am Samstag der Diözesanversammlung. Christen müssten aktiver werden, wenn sie in solchen Fragen etwas bewirken wollten.

Kirche: Bisherige Präambel hat historischen Wert

Ohnehin hatten die beiden Kirchen einen Gottesbezug in der Präambel nur unter einer Voraussetzung gewünscht: dass sie überhaupt verändert wird. Bleibt sie nun unverändert, könnten sie durchaus damit leben, wie Jörn Dulige, Beauftragter der evangelischen Kirchen am Sitz der Landesregierung, am Mittwoch auf Nachfrage von hessenschau.de deutlich machte: "Da es sich um die kürzeste Präambel einer Verfassung eines Bundeslandes handelt, hat es natürlich auch einen historischen Wert, diese alte kurze Präambel so zu lassen, wie sie ist."