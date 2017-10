zum Artikel Umstrittenes Projekt in Wölfersheim : Geplantes Logistikzentrum verdrängt wertvolle Wetterauböden

Wölfersheim: Nicht nur Pflanzen wachsen in der Wetterau besonders gut. Auch Häuser und Gewerbehallen schießen am Rand der Boomregion Rhein-Main aus dem Boden. In Wölfersheim protestieren Bauern und Umweltschützer gegen ein geplantes Logistikzentrum von Rewe. [mehr]