Die Landesregierung will auch in den kommenden Jahren ohne neue Schulden im Landeshaushalt auskommen. Während sich Finanzminister Schäfer (CDU) freut, sieht die Opposition im Landtag falsche Prioritäten gesetzt.

"Auch 2017 wird Hessen ohne neue Schulden auskommen, also die schwarze Null erreichen“, teilte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Dienstag mit. Außerdem werde die Landesregierung wohl zum zweiten Mal in Folge alte Schulden tilgen können.

Im Landeshaushalt 2016 war Hessen wegen hoher Steuereinnahmen zum ersten Mal seit 1969 ohne Neuverschuldung ausgekommen und konnte alte Schulden abbauen.

Hohe Steuereinnahmen

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen und der guten wirtschaftlichen Lage seien die Weichen für einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt in Hessen gestellt, sagte Schäfer. "Wir sind mit dem Haushalt 2018/19 zwar noch auf der Zielgeraden und nicht ganz im Ziel, aber die Aussichten, dass wir auch in den kommenden Jahren ohne neue Schulden auskommen können, sind gut."

Konkrete Zahlen konnte der Minister noch nicht vorlegen, der kommende Doppelhaushalt wird erst Ende des Monats beschlossen.

Mehr Personal für Steuerprüfung

Um auch im nächsten Haushaltsjahr diesen Kurs beibehalten zu können, möchte Schäfer mehr Betriebsprüfer einstellen. Die deutsche Steuergewerkschaft lobte Schäfer für die geplante Personalaufstockung, und auch der Koalitionspartner unterstützte diesen Kurs:

Mehr Beamte würden dazu beitragen, dass das Land "deutlich an Handlungsfähigkeit und Gestaltungsfreiheit für eine gerechte und ökologische Politik“ gewinne, teilten die Grünen im Landtag mit.

Kritik von Opposition

Die Opposition sieht das erwartungsgemäß anders. Die FDP-Fraktion kritisiert die Finanzpolitik der Landesregierung als konsumorientiert und zu kurzfristig. Kritik übte die Partei auch an Finanzminister Schäfer: Dieser tilge Schulden nach eigenem Gutdünken.

Auch die Linksfraktion kritisierte Schäfer und die finanzpolitischen Entwicklung des Landes. Diese als positiv darzustellen, sei Augenwischerei, so Jan Schalauske. Während die Landesregierung sich über einen ausgeglichenen Haushalt freue, leide Hessen immer noch unter Lehrermangel, verfallender Infrastruktur und fehlenden Investitionen in Krankenhäuser. Statt einer schwarzen Null fordert die hessische Linkspartei Investitionen in gebührenfreie Kitas, die Energie- und Verkehrswende und in mehr Bildung.