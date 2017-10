Die hessischen Wälder ächzen unter der Trockenheit. Dennoch haben sie sich im vergangenen Jahr erholt. Im Kampf gegen den Klimawandel will das Land den Bäumen langfristig helfen.

Die Bäume in den hessischen Wäldern tragen wieder mehr Blätter. "Die mittlere Kronenverlichtung aller Baumarten und Altersstufen ist um drei Prozentpunkte auf 22 Prozent zurückgegangen", heißt es dazu im Amtsdeutsch des Umweltministeriums zum Waldzustandsbericht 2017, der am Freitag präsentiert wurde. Verglichen mit den Werten aus den zurückliegenden Jahren sei das günstig.

Jedoch setze die Erderwärmung den Bäumen weiterhin zu. "So schnell wie das Klima sich wandelt, so schnell kommt der Wald nicht hinterher", sagte Umwelt-Staatssekretärin Beatrix Tappeser im grün geführten Ministerium. Das Vegetationsjahr 2016/2017 sei das 21. Jahr in Folge gewesen, das zu warm ausfiel. Zwischen Oktober 2016 und April 2017 sei es durchweg zu trocken gewesen, was den Pflanzenwuchs im Frühjahr hemmte. Bis Ende Mai seien rund 45 Waldbrände in Hessen gemeldet worden. Erst der viele Regen im Juli und August habe die Situation entspannt.

Die Buche ist mit einem Anteil von rund 31 Prozent die wichtigste Baumart in Hessens Wäldern. Es folgt die Fichte mit rund 25 Prozent. An ihrem Zustand lässt sich somit die Lage in weiten Teilen der Wälder ablesen.

Dass sich die Situation der Bäume seit vorigem Jahr insgesamt verbesserte, liegt folgerichtig auch an den älteren Buchen. Ohne die für ihren Stoffwechsel belastende Buchenmast legte die Belaubung der Kronen von Hessens Leitbäumen um acht Prozentpunkte zu, wie das Umweltministerium berichtete. "Gerade die alten Baumbestände sind enorm wichtig, um die Gesundheit und die Stabilität des Waldes zu gewährleisten und den Lebensraum für Pflanzen und Tiere im Gleichgewicht zu halten", sagte Tappeser.

Verbessert hat sich auch die Belaubung bei älteren Fichten: Die Kronenverlichtung nahm vom 31 auf 28 Prozent ab. Bei Kiefern blieb der Wert stabil bei 23 Prozent. Mehr Sorgen bereitet die Lage bei älteren Eichen: Ihre Kronen sind lichter als im Jahr zuvor (plus fünf Prozentpunkte auf 24 Prozent), was hauptsächlich an Fraßschäden durch Raupen von Frostspannern oder Eichenwicklern liegt.

Nirgends in Hessen dürften mehr Flächen versiegelt und zubetoniert sein als im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet. Für Bäume ist es hier schwieriger, ans Grundwasser zu gelangen, außerdem speichert und reflektiert Beton Wärme viel stärker als beispielsweise eine grüne Wiese auf dem Land. Fazit der staatlichen Waldbeobachter: Die Lage insbesondere für ältere Eichen und jüngere Bäume rund um Frankfurt bleibt angespannter als im Rest des Landes, "der Trockenstress für die Wälder wird sich weiter erhöhen".

Im Rhein-Main-Gebiet und im Hessischen Ried zwischen Rhein und Bergstraße will das Land den Wald gezielt sanieren. Dazu gehört unter anderem, dass größere Flächen mit solchen Baumarten angelegt werden, die das Klima an den Standorten besser vertragen.

Dazu beobachten die Experten des Landes mittels Umweltmonitoring den Zustand des Waldes. Die Erkenntnisse flossen auch in den im März verabschiedeten Integrierten Klimaschutzplan 2025 ein. Dieser sieht unter anderem vor, ab 2018 eine Klimarisikokarte für den hessischen Wald zu erstellen. Waldbesitzer sollen beraten werden, inwiefern sie ihre Forste an die neuen klimatischen Gegebenheiten anpassen können. Staatssekretärin Tappeser: "Ziel ist der langfristige Aufbau und Erhalt klimastabiler, gesunder und vielfältiger Wälder in ganz Hessen."