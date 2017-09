Am Sonntag wird in Hirzenhain doch doppelt gewählt.

Am Sonntag wird in Hirzenhain doch doppelt gewählt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Das Hickhack um die Bürgermeisterwahl in Hirzenhain ist vorerst beendet. Auf den letzten Drücker hat der Verwaltungsgerichtshof die für Sonntag angesetzte Wahl wieder genehmigt. Deren Gültigkeit bleibt aber fraglich.

Was für ein Kreuz mit dem Kreuzchen: Nach monatelangen Querelen um die Besetzung des Bürgermeisterpostens in Hirzenhain dürfen die Bürger der Wetterau-Gemeinde nun doch zur Tat schreiten. Parallel zur Bundestagswahl am Sonntag sind die 2.168 Wahlberechtigten auch zur Abstimmung über einen neuen Rathauschef aufgerufen.

Das genehmigte am Freitag der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel und hob damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen aus der Vorwoche auf. Ex-Rathauschef Freddy Kammer hatte zunächst erfolgreich gegen seine Absetzung und die daraus resultierenden Neuwahlen geklagt.

Wahlprüfung weiter möglich

Freddy Kammer Bild © picture-alliance/dpa

Der parteilose Kammer war im Mai unter anderem wegen Wahlfälschung abgewählt worden. Die Gießener Richter hatten jedoch verschiedene Mängel und Formfehler beim Abwahlverfahren festgestellt und eine Neubesetzung des Postens wegen noch offener Klagen Kammers untersagt.

Dem widersprach nun der VGH. Eine Wahl dürfe nicht verboten, sondern nur im Anschluss nach einer Wahlprüfung beanstandet werden. Das würde auch die Frage einschließen, ob ein Rathauschef rechtmäßig abgewählt wurde, hieß es zur Begründung. Für die sechs am Sonntag aufgebotenen Kandidaten dürfte es damit auch nach der Wahl spannend bleiben.