Nachdem die Polizei angehende Beamte früher "zu lasch" kontrolliert habe, gehe sie nun zu streng mit Anwärtern um, sagen FDP und SPD. Der Innenminister stellte im Parlament das neue Auswahlverfahren vor - blieb aber in einem anderen Punkt vage.

Als "nicht nachvollziehbar" und "wortreiches Ausweichmanöver" bezeichnete FDP-Innenexperte Wolfgang Greilich den Vortrag von Innenminister Peter Beuth (CDU). Der hatte am Donnerstag im Innenausschuss erneut angekündigt, dass das Bewerbungsverfahren für Polizeianwärter verschärft werde.

Was aber einen HNA-Bericht vom Vortag betraf, wonach 22 bereits angenommenen Polizeianwärtern wieder abgesagt wurde, weil sie in ihrer Jugend auffällig wurden, blieb Beuth vage. Zu Einzelfällen könne er nichts sagen, nur: "Eine erneute Überprüfung hat ergeben, dass die Kandidaten nicht mehr geeignet sind", sagte er. Greilich nannte die Vorwürfe "das andere Extrem". Dem Bericht zufolge wurden die Bewerber nie für ihre Taten verurteilt, manche sagten sogar, sie hätten die Vorfälle im Einstellungsgespräch von sich aus angesprochen.

"Ein altes Problem gegen ein neues getauscht"

Auch SPD-Innenexpertin Nancy Faeser war unzufrieden, dass es keine konkreten Informationen zu den Einzelfällen gab. "Wir wollen einen erneuten Berichtsantrag stellen, um herauszufinden, ob jetzt ins Gegenteil verkehrt wird, was noch zu Beginn des Jahres galt", sagte sie dem hr.

In einer Mitteilung hieß es außerdem, es könne der Eindruck entstehen, "dass jedes Jugendvergehen den Zugang zum Polizeidienst verwehrt" - nachdem die Bewerber zuvor "zu lasch" überprüft worden seien. "Damit hätte das Innenministerium nur ein altes Problem gegen ein neues Problem getauscht."

Die "zu laschen" Kontrollen waren im Juni Thema geworden, als ein 23 Jahre alter Kommissaranwärter in eine tödliche Messerattacke in Wiesbaden verwickelt gewesen sein soll. Im Nachhinein kam heraus, dass der Mann zuvor bereits wegen Körperverletzung und räuberischer Erpressung bei der Polizei registriert war, aber dennoch eingestellt wurde.

Auch Infos von Nachrichtendiensten werden relevant

In Zukunft sollen angehende Polizisten intensiver durchgecheckt werden. Bisher wurde sowohl das Bundeszentralregister abgefragt als auch polizeiliche Informationssysteme von der Polizeiakademie Hessen (HPA) genutzt. Zudem sei eine Zuverlässigkeitsprüfung durch das hessische Landeskriminalamt erfolgt. Nun, so erklärte der Innenminister, soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, um darüber hinaus das Nachrichtdienstliche Informationssystem (Nadis) abzufragen.

Zudem will der Minister auf das Polizeiliche Auskunftssystem (Polas) zugreifen. Da in diesem System jedoch auch Informationen unabhängig vom späteren Verfahrensausgang gespeichert sind, soll ein Eintrag dort nicht pauschal dazu führen, dass Bewerber vom Auswahlverfahren ausgeschlossen werden. In diesem System waren auch die Vorstrafen des Wiesbadener Anwärters vermerkt. Ausschlusskriterien seien kriminelle Energie, vorsätzliche Straftatsbestände und der Einsatz von Waffen, sagte Beuth.

Der Innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Alexander Bauer bezeichnete das Konzept als "schlüssig". Und selbst FDP-Mann Greilich nannte es "eine richtige Korrektur".