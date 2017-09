Der soziale Hintergrund von Schülern soll bei der Betreuung stärker in den Fokus rücken.

Der soziale Hintergrund von Schülern soll bei der Betreuung stärker in den Fokus rücken. Bild © picture-alliance/dpa

Land will 700 neue Sozialarbeiter an Schulen einstellen

Schul-Sozialarbeit, Straßensanierungen, schnelles Internet: Eine volle Kasse gibt der Landesregierung Spielraum für Investitionen. Die Etatpläne seien "halbherzig", "ungerecht", "schlecht kopiert" - findet die Opposition.

In einer Woche will Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) seinen Entwurf des Gesamthaushaltes für die Jahre 2018 und 2019 präsentieren. Am Montag stellten die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen bereits erste Schwerpunkte daraus vor - und stießen damit sogleich auf die Kritik der politischen Gegner.

Dabei will die Koalition, die dank guter Konjunkturlage und reichlich Steuereinnahmen aus einer vollen Staatskasse schöpfen kann, in die Schulsozialarbeit, den Straßenbau und die digitale Zukunft investieren. So sollen an hessischen Schulen 700 neue Stellen für Sozialpädagogen geschaffen werden.

Mehr Sozialarbeit an über 1.000 Schulen

"Wir ergänzen damit die Schulsozialarbeit der Landkreise und kreisfreien Städte durch eine spezifische Förderung an der Schnittstelle zwischen Unterricht und Sozialpädagogik", erklärten die Fraktionschefs Michael Boddenberg (CDU) und Mathias Wagner (Grüne). Die Jobs würden zum Teil als ganze, zum Teil als halbe Stellen geschaffen und sollten an über 1.000 Schulen die Sozialarbeit fördern.

Insgesamt 365 Millionen Euro sollen in den kommenden beiden Jahren in den Straßenbau fließen. Das schließt die Planungskosten mit ein. Beim schnellen Internet strebt die Landesregierung eine flächendeckende Versorgung mit Geschwindigkeiten von 50 Mbit/Sekunde an. Ergänzend zu den bisherigen Zuschüssen und Darlehen sollen für die Jahre 2019 und 2020 zusammen weitere 7,4 Millionen Euro bereitgestellt werden.

SPD: "Schlechte Raubkopie"

Die SPD nannte die vorgestellten Pläne eine "schlechte Raubkopie" eigener Vorschläge. Seit Jahren würden die Anträge der Sozialdemokraten auf mehr Stellen in der Schulsozialarbeit von Schwarzgrün abgelehnt, sagte der Abgeordnete Marius Weiß. Jetzt komme die Koalition kurz vor der Wahl mit etwas um die Ecke, was die SPD schon lange fordere. Die geplanten Investitionen in den Straßenbau seien überdies angesichts löchriger Straßen zu gering.

FDP: "Zu halbherzig"

Auch die FDP findet die Straßenbaupläne halbherzig. "Der Kunstgriff, die Planungsmittel immer in die Rechnung einzubeziehen, täuscht nicht darüber hinweg, dass damit immer noch zu wenig investiert wird, um den Status Quo auch nur zu erhalten", kritisierte der Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn. Beim schnellen Internet sieht Hahn die Regierung außerdem der technischen Entwicklung hinterhinken. "50 Mbit/s waren vorgestern. Wir müssen uns eher überlegen, wie wir mittelfristig in den Gigabitbereich vordringen können."

Linke: "Zu ungerecht"

Die Linkspartei kritisierte vor allem fehlende soziale Gerechtigkeit. Probleme wie der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, unbesetzte Lehrerstellen und marode Schulen würden unter der Decke gehalten, sagte der Abgeordnete Jan Schlauske. "Offenbar gedenkt diese Koalition, sich bis zur Landtagswahl im nächsten Jahr durchzumogeln." Während Reiche immer reicher würden, verfalle die öffentliche Infrastruktur.

Sendung: hessenschau, 4.9.2017, 16.45 Uhr