Die Landesregierung ist gegen ein generelles Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. Das hat die grüne Umweltministerin im Landtag deutlich gemacht. Kommt stattdessen die Blaue Plakette? Davor warnte die FDP.

Kommen Diesel-Fahrverbote? Noch prüft das Umweltministerium die Wirkung von Fahrverboten für mehrere hessische Städte. Doch Ministerin Priska Hinz (Grüne) ist am Donnerstag im Landtag schon einmal vorgeprescht und hat sich gegen generelle Verbote dieser Art ausgesprochen.

Das Problem sei aber, dass es bereits gerichtliche Entscheidungen für derartige Sanktionen gebe, sagte Hinz in der Parlamentsdebatte. Nachrüstungen der Fahrzeuge seien daher nötig. Sie dürfe aber nicht auf Kosten der Verbraucher gehen. (Hier sehen Sie die Videos zur Diesel-Debatte im Landtag.)

Blaue Plakette für Bouffier denkbar

Zuvor hatten sich bereits Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gegen Diesel-Fahrverbote ausgesprochen. "Wir brauchen den Diesel. Wir können unsere Klimaschutz-Ziele ohne den Diesel sinnvollerweise nicht erreichen. Wegen des geringen CO2 Ausstoßes", hatte Bouffier jüngst im Gespräch mit hr-iNFO betont. Die Einführung der Blauen Plakette ist für ihn jedoch ein denkbarer Weg.

Opposition setzt auf Strukturwandel

Die FDP-Abgeordnete Nicola Beer warf Hinz in der Plenardebatte dagegen vor, sie fordere und plane schon lange die Einführung der Blauen Plakette und damit ein Fahrverbot für alle Dieselfahrzeuge, die nicht der Euro-6-Norm entsprechen. "Davon wären 88 Prozent aller Dieselfahrzeuge in Hessen betroffen", mahnte Beer. "Die Blaue Plakette ist also nichts anderes, als ein Fahrverbot für die übergroße Mehrheit der Dieselfahrer." Das lehne die FDP strikt ab.

Auch der Wirtschaftsexperte der SPD-Fraktion, Tobias Eckert, sprach sich gegen Diesel-Fahrverbote aus. Es müsse stattdessen einen Strukturwandel in der Autoindustrie geben, das gelte gerade für Hessen als wichtigem Automobilstandort. Die Entwicklung alternativer Antriebe neben der E-Mobilität müsse vorangetrieben und die innerstädtischen Verkehre in Richtung Nahverkehr umgerüstet werden.

Nach Einschätzung von Linken-Fraktionschefin Janine Wissler werden Fahrverbote oder eine neue Plakette nicht viel nutzen. Stattdessen sollten Maßnahmen ergriffen werden, den Autoverkehr in den Städten zu reduzieren. "Das könnte beispielsweise ein Nulltarif für Bus und Bahn sein", sagte Wissler.

Limburger Bürgermeister hält Kontrollen für unmöglich

Der Limburger Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sprach sich ebenfalls deutlich gegen ein Diesel-Fahrverbot aus. Zum einen sei es gar nicht möglich, in seiner 36.000-Einwohner-Stadt ein solches Verbot zu kontrollieren. Außerdem dürften nicht die Diesel-Fahrer für die Fehler der Autoindustrie bestraft werden. Hahn machte sich dafür stark, dass die Betroffenen bei einer notwendigen Nachrüstung ihrer Fahrzeuge von der Industrie entschädigt werden.

Der Bürgermeister gehört zu einer Gruppe kommunaler Vertreter von Städten aus dem Bundesgebiet, die von Stickstoffbelastungen besonders betroffen sind, und sich am kommenden Montag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin treffen. An dem Gespräch sollen auch mehrere Ministerpräsidenten und Bundesminister sowie kommunale Spitzenverbände teilnehmen.