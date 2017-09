An Gerichten, in der Strafverfolgung oder den Gefängnissen sollen in den kommenden zwei Jahren mehr als 200 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Die Opposition warf der Landesregierung vor, in den vergangenen Jahren seien hier Jobs gestrichen worden.

In der hessischen Justiz soll in den kommenden zwei Jahren beim Personal aufgestockt werden. Der Entwurf für den Doppelhaushalt 2018/2019 des Landes sehe 224 zusätzliche Stellen vor, kündigte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am Dienstag in Wiesbaden an. Die Aufstockung soll insgesamt 41 Millionen Euro kosten. Unter anderem geplant sind:

65 Stellen für Richter und Staatsanwälte

30 Stellen, um Asylverfahren schneller zu bearbeiten, davon 14 Richter

Eine englischsprachige Kammer für internationale Finanz- und Handelsfragen in Frankfurt. Die Stadt soll so bereitgemacht werden, nach dem Brexit London als zentraler europäischer Finanzplatz zu beerben.

Häuser des Jugendrechts sollen ausgebaut werden, in denen Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe, Polizei und Täter-Opfer-Ausgleich unter einem Dach zusammenarbeiten.

14 neue Stellen im Justizvollzug, unter anderem für ein Programm zur Deradikalisierung. Es steht ebenfalls Geld bereit, um die muslimische Seelsorge in den Gefängnissen auszubauen.

6 Posten für Hundeführer, die mit ihren Tieren Handys und Drogen aufspüren

Je 8 neue Stellen für Gerichtsvollzieher und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität

SPD: "Schlechte Politik mit schlechtem Stil"

Justizministerin Kühne-Hörmann sagte, kaum ein Land investiere so viel in die Justiz wie Hessen. Der rechtspolitische Sprecher der CDU, Hartmut Honka, nannte den Plan in einer Mitteilung "vorbildlich". Auch vom Koalitionspartner gab es Lob. Karin Müller, rechtspolitische Sprecherin der Grünen, sah die Aufstockung als Stärkung des Rechtsstaats und wichtigen Beitrag für die Sicherheit.

Das Personal in der Justiz soll zwar verstärkt werden, Justizministerin wird es wohl in Zukunft trotzdem nur eine geben: Eva Kühne-Hörmann. Bild © picture-alliance/dpa

Die SPD beklagte jedoch, dass bis Ende 2015 im Justizbereich 430 Stellen abgebaut worden seien. Norbert Schmitt, haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion, kritisierte außerdem, dass die Regierung derzeit "häppchenweise Informationen" zum künftigen Doppelhaushalt verteile, bevor das Parlament informiert werde. "Hässlicher kann sich die Arroganz der Macht kaum präsentieren." Hier paare sich "schlechte Politik mit schlechtem Stil".

Bereits am Montag war bekannt geworden, dass die schwarz-grüne Koalition 700 zusätzliche Sozialarbeiter an Schulen einstellen will. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) will den Entwurf für den Doppelhaushalt am Montag offiziell präsentieren.

95 Prozent der neuen Stellen besetzt

In der Justiz insgesamt gibt es nach Angaben des Ministeriums rund 14.700 Arbeitsplätze. Bereits seit einem Jahr werde Personal aufgestockt, sagte Kühne-Hörmann.

Von den bislang 256 neu geschaffenen Stellen seien zum 1. September rund 95 Prozent besetzt gewesen. Ein ursprünglich vorgesehener Abbau von rund 185 Stellen habe angesichts der wachsenden Aufgaben gestoppt werden können.

Sendung: hr-iNFO, 05.09.2017, 17.40 Uhr