Anwohner müssen sich an der Sanierung ihrer Straße schon mal mit mehreren tausend Euro beteiligen. Der Ärger darüber ist meistens groß - so auch derzeit in Mörfelden-Walldorf. Der Bürgermeister will seine Bürger dennoch vor hohen Kosten bewahren.

Wütende Bürger, ein Bürgermeister, der um die Handlungsfähigkeit seiner Stadt fürchtet, und das Land, das auf die Vorgaben pocht - in dieser Gemengelage stimmen am Dienstagnachmittag die Stadtverordneten von Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) über die Einführung einer Straßenbeitragssatzung ab.

Gemäß einer solchen Satzung müssten Hausbesitzer einen Großteil der Kosten übernehmen, wenn die Stadt in ihrem Viertel eine Straße erneuern lässt. Gegen diese drohenden Ausgaben regt sich Widerstand: Vor wenigen Tagen gab die Initiative "Gemeinsam gegen Straßenbeiträge" im Walldorfer Rathaus Listen mit mehr als 2.600 Unterschriften ab. Bürgermeister Heinz-Peter Becker (SPD) musste sich dabei viel Kritik anhören.

Er verstehe die Verärgerung, sagt Becker. Doch der Rathauschef der Doppelstadt stellt zugleich klar: "Ich glaube, um die Stadt handlungsfähig zu halten, müssen wir diesen Weg gehen." Würden die Stadtverordneten in Mörfelden-Walldorf die Einführung der Straßenbeitragssatzung ablehnen, drohen Rüsselsheimer Verhältnisse.

Ohne Satzung droht der Bankrott

Im Parlament der Opelstadt ist eine Satzung gerade durchgefallen. Doch Kommunen, die wie Mörfelden-Walldorf oder Rüsselsheim keine schwarze Zahlen schreiben und auf Kredite angewiesen sind, müssen die Satzung einführen. Sonst genehmigen die Aufsichtsbehörden - Regierungspräsidien und Innenministerium - den kommunalen Haushalt nicht. Rüsselsheim droht jetzt der Bankrott. Mörfelden-Walldorf steht unter demselben Druck.

Dieter Berghorn von den Straßenbeitragsgegnern findet das schlicht unanständig: "Jetzt hat man unserer Stadt quasi die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt: Wenn ihr bis Ende dieses Jahres diese Satzung nicht einführt, dann genehmigen wir euren Haushalt nicht. Das ist so diese finanzerpresserische Methode vom Land und vom Regierungspräsidium als Erfüllungsgehilfen."

Städte- und Gemeindebund sieht keinen Spielraum

Dabei ist der maßgebende Paragraf 11 des hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) eindeutig. "Die Gemeinden sollen für den Umbau und Ausbau der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (Verkehrsanlagen), der über die laufende Unterhaltung und Instandsetzung hinausgeht, Beiträge erheben." Gerichte legten das "sollen" als "müssen" aus. Zumal im Satz zuvor steht, dass Kommunen zum Bau oder zur Erneuerung von öffentlichen Einrichtungen Beiträge lediglich erheben "können".

Kommunen, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, hätten keine Wahl, sagt denn auch Karl-Christian Schelzke, Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebunds: "In der momentanen Situation können wir nur die Empfehlung abgeben: Wenn der Haushalt nicht so üppig gestaltet ist, dann muss man entsprechend entweder Festbeiträge erheben oder wiederkehrende Straßenausbaubeiträge."

In Mörfelden-Walldorf geht es um Letzteres. Wird eine Straße grundsaniert, sollen die Kosten auf alle Eigentümer des umgebenden Bezirks umgelegt und in Jahrestranchen erhoben werden. Fünf- oder sogar sechsstellige Summen, wie sie bei Einmalzahlungen unmittelbarer Anlieger vorkommen können, werden so vermieden.

Bürgermeister will keine Straßen sanieren lassen

Was aber, wenn in einem Bezirk viele Straßen grundsaniert werden müssten, fragt Satzungsgegner Wolfgang Dörrer. Etliche Straßen in Mörfelden-Walldorf seien um die 40 Jahre alt. "Da steht ein Sanierungsbedarf sicherlich an. Es werden wohl fünf, sechs oder sieben Straßen sein, so dass man also mindestens mit 300 bis 500 Euro rechnen könnte – pro Jahr", fürchtet Dörrer.

Bürgermeister Becker ist sich aber sicher, dass es dazu nicht kommt: "Wir müssen zwar eine Satzung haben, brauchen dann aber, wenn wir das nicht für notwendig halten, keine Grundsanierung auf den Weg zu bringen." Heißt: Solange keine Straße erneuert wird, muss auch keiner zahlen. Allein aufgrund der Satzung wird keiner zur Kasse gebeten. Um diese Sorge zu zerstreuen, hat die Stadt Mörfelden-Walldorf eigens eine Seite mit Erläuterungen eines Rechtsanwalts online gestellt.

Weitere Informationen Straßenbeitragssatzung Nicht mal mehr 30 der 426 hessischen Städten und Gemeinden verlangen von ihren Haus- und Wohnungseigentümern keine Beteiligung an Sanierungskosten von Straßen und Kanalnetzen. Das Land hält die Kommunen dazu an, sofern sie auf finanzielle Hilfe wie etwa die Schutzschirmkredite angewiesen sind. Gegen die unbeliebte und oft hohe Abgabe regt sich an vielen Orten Widerstand. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 19.12.2017, 6.00 Uhr