"Mein treuer Paladin!" Steinaus Bürgermeister Malte Jörg Uffeln und seine Widmung in einer Bormann-Biografie

Steinaus Bürgermeister will Dialog mit Kritikern

Die Liste der Vorwürfe gegen Steinaus Bürgermeister Uffeln war lang: eine NS-lastige Buchwidmung, nicht angezeigte Nebentätigkeiten, schwierige Zusammenarbeit. Trotzdem hat er beim Bürgerentscheid triumphiert. Jetzt will er seinen Kritikern die Hand reichen.

Es ist ein Sieg, der sogar den umstrittenen Bürgermeister von Steinau an der Straße (Main-Kinzig) selbst überrascht. "Mit dem Ergebnis hatte ich nicht gerechnet. Es erfüllt mich aber mit großer Freude und Genugtuung", sagte Malte Jörg Uffeln einen Tag nach dem Bürgerentscheid, bei dem 66,6 Prozent der Bürger gegen seine Abwahl stimmten.

Nun will der parteilose Rathauschef mit dem Stadtparlament ein neues Kapitel der Kooperation aufschlagen. "Ich strecke allen Kritikern die Hand zur neuen Zusammenarbeit aus und suche den Dialog. Wir müssen uns an einen Tisch setzen", sagte er am Montag.

Fragwürdige Hitler-Widmung

Die Stadtverordnetenversammlung hatte das Abwahlverfahren im Juni mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit in Gang gebracht-. Anlass war eine fragwürdige Widmung, die Uffeln in eine Biografie über Hitler-Sekretär Martin Bormann geschrieben hatte. Darunter setzte er das Kürzel "mF", das als "mein Führer" gelesen werden kann, sowie das Datum 20.4.2015 - der 20. April war der Geburtstag Hitlers.

Uffeln hatte danach betont, dass er keine braune Gesinnung habe. Es sei ein Scherz und ein Fehler gewesen. Stadtverordnete warfen dem Rathaus-Chef auch vor, Nebentätigkeiten und Vorträge nicht bekannt gemacht zu haben. Gegen ihn wurde deshalb ein Disziplinarverfahren beim Landkreis eingeleitet. Wegen seines Fehlverhaltens musste Uffeln eine Geldstrafe von 1.000 Euro zahlen.

Uffeln will besser kommunizieren

Als Konsequenzen um den Wirbel um ihn kündigte Uffeln nun an, ruhiger, bedachter und auch passiver zu kommunizieren. Um eine politische Zusammenarbeit in Steinau zu gewährleisten, sollten alle Beteiligten Sachentscheidungen von den handelnden Personen trennen, empfahl der Verwaltungschef. Er erinnerte daran, dass "alle wichtigen Entscheidungen in der jüngsten Vergangenheit mit großer Mehrheit" getroffen worden seien.

Derzeit ist Uffeln krankgeschrieben. Er kündigte an, am kommenden Montag mit neuer Kraft ins Rathaus zurückkehren zu wollen.