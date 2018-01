Noch sechs Wochen bis zur Frankfurter Oberbürgermeisterwahl: Briefwahl ist ab sofort möglich, und die zwölf Kandidaten starten in die heiße Wahlkampfphase - mit großen Versprechen, ein paar Startschwierigkeiten und geschickten Regelverstößen.

Sechs Wochen vor der Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt am 25. Februar kommt der Wahlkampf ins Rollen. Ab Montag werden die Wahlbenachrichtigungen und damit auch die Anträge auf Briefwahl verschickt. Zwölf Kandidaten bewerben sich um das Amt.

Die Wahlplakate dürfen seit Sonntag hängen - allerdings haben SPD, CDU und Grüne schon in den vergangenen Wochen mit einem Trick plakatiert: Sie schrieben eine Veranstaltungsankündigung auf die Plakate, so gilt es nicht als Wahlwerbung.

Ex-Staatssekretärin der CDU fordert SPD-Amtsinhaber heraus

Die Kandidaten müssen im Wahlkampf ihre Themen setzen - und dabei die Gegner im Blick haben: Als Favorit gilt der Amtsinhaber, Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Auf seiner Kampagnen-Webseite bietet Feldmann den Wählern sowohl seine "Erfolgsbilanz" der vergangenen sechs Jahre als auch neue Wahlversprechen.

Für die übrigen Kandidaten ist es schwieriger, so auch für Bernadette Weyland (CDU). Zwar war sie Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium, dass sie zur OB-Kandidatin der CDU gekürt wurde, kam aber überraschend. Sie versucht, die Wähler mit den Themen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zu erreichen - neben ihrem überall verbreiteten Hashtag #OBernadette.

Weitere Informationen Wahl und Stichwahl Am 25. Februar stehen zwölf Kandidaten zur Auswahl, sollte keiner über 50 Prozent der Stimmen bekommen, wird es eine Stichwahl geben. Sie würde am 11. März zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen stattfinden. Der OB wird für sechs Jahre gewählt. Ende der weiteren Informationen

Bisheriger Wahlkampf nicht ohne Kritik

Auf ein gespaltenes Echo stieß Weylands Forderung, Bettler von der Einkaufsmeile Zeil zu vertreiben. Auch Kleinkünstler sieht sie auf Frankfurts beliebtester Einkaufsstraße am liebsten gar nicht. Sollte es zwei Wochen nach der OB-Wahl zu einer Stichwahl kommen, würde wohl Weyland mit Feldmann in den Ring steigen.

Feldmann hat als Amtsinhaber einen höheren Bekanntheitsgrad, wurde aber schon mehrfach kritisiert, weil er sein Oberbürgermeisteramt ausnutze, um auf Stimmenfang zu gehen: Nach der Groß-Evakuierung wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe Mitte September hatte die Stadt Frankfurt an tausende Bürger der Evakuierungszone Freikarten für die städtischen Museen verteilt.

Grüne und CDU kritisierten die Gratis-Aktion als zu teuer und als vorzeitiges Geschenk an potenzielle Wähler. Auch bei der Preissenkung bei bestimmten Bus- und Bahntickets für das Frankfurter Stadtgebiet gab es Kritik - der Magistrat war nicht einig bei der Entscheidung, Feldmann konnte es als Aufsichtsratsvorsitzender des Rhein-Main-Verkehrsverbundes trotzdem realisieren.

Grüne und Linke auch im Rennen

Wahlwerbung von den Grünen - das 1-Euro-Ticket. Bild © hr

Sich mit attraktiven Wahlversprechen hervorzuheben, versucht auch die grüne Kandidatin und ehemalige Integrationsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg. Sie fordert das 365-Euro-RMV-Ticket für alle Frankfurter, also ein Jahresticket, das umgerechnet einen Euro pro Tag kostet. Als Werbemittel ließ sie RMV-Tageskarten drucken mit ihrem Wahlkampf-Slogan "Frankfurt kann anders".

Ob es für ihre Forderung schon einen Finanzierungsplan gibt und wie sie das im Magistrat durchsetzen würde? Bei einem Pressefrühstück geriet Eskandari-Grünberg bei der Frage ins Schlingern. So genau schien das noch nicht durchgeplant - manche Dinge seien auch eine Sache des Willens.

Janine Wissler will Oberbürgermeisterin der Linken werden. Bild © picture-alliance/dpa

Bei der Linkspartei war noch am Donnerstag kein Wahlprogramm verfügbar. Auf Nachfrage hieß es, es sei noch nicht fertig, Kandidatin Janine Wissler noch im Urlaub. Wissler ist Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag. Schon bei der letzten Wahl hatte sie versucht, Oberbürgermeisterin zu werden - scheiterte aber mit nur 3,8 Prozent der Stimmen. Das Wahlprogramm festzuzurren, stehe aber ganz oben auf der Prioritäten-Liste, hieß es aus dem Frankfurter Büro der Linken.

FDP-Politiker poltert gegen Konkurrentinnen

Auch Ex-Ordnungsdezernent Volker Stein kandidiert. Bild © picture-alliance/dpa

Volker Stein, FDP-Politiker, unabhängiger Kandidat und ehemaliger Frankfurter Ordnungsdezernent, fing mit dem Beschuss der Gegenkandidaten schon an: In einem FAZ-Interview polterte er, die Kandidatinnen von CDU, Grünen und Linke seien nicht mehr als "Proporzdamen" mit "ratlosen Parteien".

CDU-Kandidatin Weyland sei "eine Art Revival-Blondchen", die in ihrer Inkompetenz unschlagbar sei - und er selbst der Retter vor jedem Parteiklüngel. Tatsächlich wollte die FDP Stein als Kandidaten nicht unterstützen. Sein harter Kurs in Sicherheitsfragen gefiel den Parteikollegen nicht. Außerdem wurde befürchtet, Stein bringe nicht die nötigen diplomatischen Voraussetzungen fürs Amt mit.

Weitere Kandidaten

Um sich als Kandidat registrieren lassen zu können, musste jeder Bewerber 186 gültige Unterschriften von Wahlberechtigten einreichen, die die Kandidatur unterstützen. Die Zahl von 186 Stimmen ergibt sich, wenn die Sitze der Stadtverordnetenversammlung verdoppelt werden - derzeit sind das 93.

So schafften es auch Politiker kleiner Parteien und kaum bekannte Frankfurter auf den OB-Wahlzettel wie Michael Weingärtner (Freie Wähler) und Nico Wehnemann (Satirepartei "Die Partei"). Auch der Betreiber eines Friseursalons in Frankfurt-Sachsenhausen, ein chinesischer Unternehmensberater und der Wanderkandidat Hein Gottfried Fischer, der Bürgermeister-Kandidaturen in ganz Deutschland zum Hobby hat - zuletzt erfolglos in Dieburg (Darmstadt). Außerdem treten die Architektin und Gründerin der Bürgerinitiative Grüne Lunge, Juli Wünsch, und die Soziologin Felicia Herrschaft an. Hier finden Sie einen Überblick über alle Kandidaten.