Zum Jahreswechsel fusionieren vier Odenwald-Kommunen zur Stadt Oberzent. Die Verwaltung ist derzeit hauptsächlich mit dem eigenen Umzug beschäftigt. Die Bürgermeister von Beerfelden, Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal wurden aber bereits verabschiedet.

Zum Beginn des neuen Jahres verlieren die Bewohner von Beerfelden, Rothenberg, Sensbachtal und Hesseneck im südlichen Odenwaldkreis ihre Heimatorte. Besonders traurig scheint darüber aber niemand. Denn sie bekommen mit Oberzent, der dann von der Fläche her drittgrößten Stadt in Hessen, eine neue Heimat.

Mit einem Festakt am Dienstagabend in der Alten Turnhalle in Beerfelden stimmten sich Bürger und Politiker auf die bevorstehende Fusion ein. Innenminister Peter Beuth (CDU), Odenwald-Landrat Frank Matiaske (SPD) und der Sensbachtaler Bürgermeister Egon Scheuermann (parteilos) betonten in ihren Reden, dass die vier Kommunen sich aus freien Stücken zusammenschließen.

"Alles Neue bietet Chancen"

Scheuermann, der die Stadt Oberzent bis zur Wahl eines Bürgermeisters als Staatsbeauftragter führen wird, und seine Kollegen Gottfried Görig (Beerfelden), Hans Heinz Keursten (Rothenberg) und Thomas Ihrig (Hesseneck) bekamen von Beuth den Hessischen Verdienstorden überreicht. Görig und Keursten treten zum 1. Januar in den Ruhestand, Scheuermann später. Ihrig kandidiert als einziger für den Bürgermeisterposten in der 10.000-Einwohner-Stadt Oberzent. Die Wahl ist für den 29. April geplant.

Der Applaus aus dem Publikum zeigte den Politikern auf dem Podium, dass die Bürger hinter der ersten Stadtgründung in Hessen seit der Gebietsreform in den 1970er Jahren stehen. Eine klare Mehrheit hatte beim Bürgerentscheid im März für den Schritt gestimmt. "Alles Neue bietet Chancen", sagte Scheuermann.

Freilich schließen sich hier am südlichen Ende Hessens keine gänzlich Unbekannten zusammen. Die Rathäuser der vier Kommunen sind seit Jahren über eine gemeinsame Telefonanlage zu erreichen. Teile der Verwaltung sind in einem Verband gebündelt und über ein gemeinsames Computernetzwerk verbunden.

Viele Vorteile, kaum Nachteile durch Fusion

Die jahrelange gute Zusammenarbeit bildet die Basis für die Fusion. Den Anstoß gab eine Untersuchung von Studierenden der hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung. Sie untersuchten die Kooperation dahingehend, wie die Kommunen noch mehr sparen könnten. Ergebnis: Es gebe kaum noch Möglichkeiten - es sei denn, sie würden sich zu einer Stadt zusammenschließen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam soeben eine Studie für Kommunen im Vogelsberg.

Die Bürgermeister der vier Kommunen, die zur Stadt Oberzent fusionieren, und der Innenminister beim Festakt am Dienstagabend (von links): Thomas Ihrig, Gottfried Görig, Peter Beuth, Hans Heinz Keursten, Egon Scheuermann. Bild © Silke Sutter (hr)

Die Bürgermeister von Hesseneck, Sensbachtal, Rothenberg und Beerfelden gaben eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, die zeigte: Ein Zusammenschluss bringt viele Vorteile und kaum Nachteile. Die beiden wichtigsten Vorteile: eine bessere Verwaltungsstruktur vor allem für die winzigen Gemeinden Hesseneck und Sensbachtal und eine Ersparnis von rund 900.000 Euro pro Jahr. So bliebe mehr finanzieller Spielraum für politische Entscheidungen, eine größere Kommune könnte dem demografischen Wandel in einer strukturschwachen Region wohl besser trotzen. Als Nachteil fällt ins Gewicht, dass die Bürger neue Anschriften bekommen.

Neue Postleitzahl 64760

Weil die vier Bürgermeister noch die gescheiterten Fusionspläne der Städte Erbach und Michelstadt vor Augen hatten, bemühten sie sich, die Bevölkerung für die geplante Fusion zu gewinnen. Und tatsächlich stimmten beim Bürgerentscheid in der Oberzent, wie die Region im südlichen Odenwaldkreis genannt wird, mehr als 80 Prozent der Menschen für den freiwilligen Zusammenschluss.

Vollzogen wird er zum 1. Januar 2018. Über Nacht bekommen die Bürger in Oberzent eine neue, gemeinsame Postleitzahl: 64760. Manche Einwohner wohnen dann nicht nur in einer neuen Stadt, sondern auch in einer neuen Straße - ganz ohne Umzug. Denn doppelte Straßennamen in den vier Orten werden geändert.

Wahl des neuen Bürgermeisters am 29. April

Alle vier Rathäuser bleiben als Anlaufstellen für die Bürger erhalten. Abteilungen der Verwaltung werden jeweils an einem der vier Standorte angesiedelt, weshalb derzeit viele Mitarbeiter mit Kistenpacken und Umzug beschäftigt sind. In der ersten Januarwoche sortiert sich die Verwaltung der neuen Stadt und bleibt geschlossen.

Danach können die Bürger ihre Ausweispapiere kostenlos auf die neue Anschrift ändern lassen. Im Lauf des Januars sollen die neuen Ortsschilder aufgestellt werden. Am 21. Januar feiert die Stadt Oberzent dann ihre Gründung: Alle Bürger sind zum Neujahrsempfang eingeladen.

Am 29. April wählen die Oberzenter ihren neuen Bürgermeister, ebenso das neue Stadtparlament. In der Stadt mit 19 Stadtteilen sollen auch 13 Ortsbeiräte gewählt werden. Bis dahin führt der bisherige Bürgermeister von Sensbachtal, Egon Scheuermann, die Verwaltungsgeschäfte der jüngsten Kommune Hessens.