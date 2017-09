Offenbach wählt einen neuen Oberbürgermeister. Auf die Nachfolge von Horst Schneider dürfen sich vor allem drei Kandidaten Chancen ausrechnen. Leicht wird das Amt für keinen von ihnen werden.

Ein Problem haben alle OB-Kandidaten in Offenbach: Die meisten der 92.000 Wahlberechtigten gehen gar nicht wählen. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2011 gab nicht mal jeder Vierte seine Stimme ab. Dass am kommenden Sonntag beim ersten Wahlgang ein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, ist unwahrscheinlich.

Drei der sieben Kandidaten haben Chancen, es in die Stichwahl zu schaffen: Stadtkämmerer Peter Freier von der CDU, Bürgermeister Peter Schneider von den Grünen und der Offenbacher SPD-Chef Felix Schwenke. CDU-Mann Freier war schon 2011 OB-Kandidat. Damals zog er in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Horst Schneider den Kürzeren. Der 65-jährige Sozialdemokrat, seit 2006 im Amt, tritt nicht mehr an.

Nun wähnt sich der 51-Jährige Freier in einer stärkeren Position. Auch weil im Parlament seit 2016 eine CDU-geführte Koalition mit Grünen, FDP und Freien Wählern das Sagen hat. Entsprechend selbstbewusst sagt Freier: "Ich habe bis mindestens 2021 zur nächsten Kommunalwahl eine Mehrheit in Magistrat und Stadtverordnetenversammlung. Das heißt, das, was ich zusage, kann ich auch umsetzen. Das bedeutet eine Verlässlichkeit in dieser Stadt."

Weitere Informationen Kandidaten im Porträt hessenschau.de hat allen sieben Kandidatinnen und Kandidaten vor der Wahl einheitliche Fragebögen geschickt. Hier finden Sie die Antworten. Ende der weiteren Informationen

CDU-Mann will um neue Firmen werben

Freier, ein Mann von kräftiger Statur, präsentiert sich auf Plakaten als XXL-Kandidat. Das soll natürlich vor allem heißen, er sei ein politisches Schwergewicht. Ganz oben auf Freiers Agenda steht die Ansiedlung von Firmen: "Offenbach braucht mehr Unternehmen, die Gewerbesteuer zahlen, weil wir ja auch Schutzschirmkommune sind." Je mehr Einnahmen die Stadt selbst generiere, desto mehr könne sie leisten.

Auf Bildern präsentiert sich Peter Freier von der CDU als OB-Kandidat im XXL-Format. Bild © Peter Freier

Höhere Einnahmen kann Offenbach gut gebrauchen. Die Stadt muss einen Schuldenberg von einer Milliarde Euro abtragen: Folgen des Strukturwandels, der Frankfurts einst industriell geprägten kleineren Nachbarn besonders hart getroffen hat. Es gibt viel Armut, die Arbeitslosenquote ist hoch.

Zugleich gibt es auch ermutigende Zeichen. Weil Frankfurts Stadtmitte nur wenige S-Bahn-Stationen entfernt ist, die Mieten aber noch erheblich günstiger sind als in der Bankenstadt, zieht Offenbach neue Bewohner an - trotz des Fluglärms, wovon die Stadt fast flächendeckend betroffen ist. Der Wohnungsbau boomt, die Einwohnerzahl wächst.

Grüner setzt auf "Stadtentwicklung mit Augenmaß"

Umso wichtiger sei die soziale Balance in der Stadt, findet Bürgermeister Peter Schneider. Der 61-jährige Grünen-Politiker sieht die wichtigste Aufgabe des neuen Stadtoberhaupts darin, die Folgen des raschen Wandels abzufedern, der Offenbach erfasst hat. Er will "eine Stadt zum Bleiben – für die, die hier sind, und für die, die kommen".

"Stadt zum Bleiben", Schneiders Wahlkampf-Slogan, ist eine Reaktion auf die Kunst-Biennale 2015 in Venedig. Da hatte Offenbach als "Arrival City" einen großen Auftritt im Deutschen Pavillon gehabt - als Stadt des Ankommens. Es war eine Art Lobgesang auf die multikulturelle Stadt am Main, die es Neuankömmlingen angeblich leicht macht. In Offenbach mit seinen vielen sozialen Problemen hat das nicht jedem gefallen.

Grünen-Kandidat Peter Schneider im neuen Stadtviertel am alten Offenbacher Hafen. Bild © Peter Schneider

"Wir sind eine attraktive Stadt", sagt Peter Schneider, "das kann aber nicht auf Kosten derjenigen gehen, die hier leben". Geförderter Wohnungsbau ist deshalb eines seiner Anliegen. Schneider wünscht sich "eine Stadtentwicklung mit Augenmaß" und würde sich, so er ins Amt käme, für Investitionen in Erziehung, Bildung und die Verkehrsinfrastruktur einsetzen.

Bezahlbarer Wohnraum ist für den SPD-Kandidaten wichtig

Allerdings stellt sich in Offenbach bei jedem größeren kommunalen Vorhaben automatisch die Frage, wie es bezahlt werden soll. Das weiß auch SPD-Kandidat Felix Schwenke: "Offenbach ist nicht einfach. Bei uns muss man genau hingucken mit dem Geld. Wir haben hier eben nicht die Möglichkeit, wie zum Beispiel Frankfurt zu sagen: Wenn der eine das will und der andere das, dann machen wir doch beides." Umso wichtiger sei es, "gegenüber Bund und Land für eine bessere Finanzausstattung der Stadt zu kämpfen".

Der 38 Jahre alte Felix Schwenke tritt für die SPD an. Bild © Felix Schwenke

Schwenke ist SPD-Parteivorsitzender in Offenbach und mit 38 Jahren der jüngste aus dem Trio, das Aussichten auf den OB-Posten hat. Der promovierte Politikwissenschaftler und frühere Lehrer will vor allem bezahlbaren Wohnraum schaffen und die Schulen sanieren. Letzteres ist umfassend geplant und politisch beschlossen, aber teuer. Deshalb setzt auch Schwenke auf die Ansiedlung neuer Firmen.

Wahrscheinlich ist eine Stichwahl am 24. September

Neben den drei Favoriten treten vier weitere Kandidaten zur Wahl an: die AfD-Vorsitzende Christin Thüne, die Linken-Fraktionsvorsitzende Elke Kreiss, Muhsin Senol, der auf viele Stimmen der Deutschen aus Zuwandererfamilien und der EU-Ausländer hofft, und Helge Herget von der Piratenpartei.

Die Stichwahl, zu der es sehr wahrscheinlich kommen wird, ist für den 24. September vorgesehen. Dann sind auch Bundestagwahlen. Das könnte zu einer höheren Wahlbeteiligung in der zweiten Runde der Oberbürgermeisterwahl führen. Sicher ist: Einer der drei Favoriten auf die Nachfolge von Horst Schneider wird schon nach der Auszählung am kommenden Sonntag die Segel streichen müssen.