Rund 92.000 Offenbacher sind heute dazu aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Zur Wahl stellen sich sieben Kandidaten - drei davon dürfen sich Chancen ausrechnen.

Ausbau der Schulen in einer rasant wachsenden Stadt, bessere Straßen, Aufpolieren der City - auf den künftigen Oberbürgermeister von Offenbach warten jede Menge Aufgaben. Und das bei klammen Kassen.

Sieben Kandidaten wollen es am Sonntag bei den OB-Wahlen in Offenbach dennoch wissen. Sie konkurrieren um die Nachfolge von OB Horst Schneider (SPD), der Anfang 2018 in Rente geht. Wahlberechtigt sind rund 92.000 von rund 130.000 Offenbachern. Sie sind seit 8 Uhr dazu aufgerufen, einem der Bewerber ihre Stimme zu geben. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr.

Als Favoriten für den OB-Posten gelten: Stadtkämmerer Peter Freier von der CDU, Bürgermeister Peter Schneider von den Grünen und der Offenbacher SPD-Chef Felix Schwenke. Diese Kandidaten verfügen bereits über Erfahrungen im Magistrat.

Neben den drei Topkandidaten treten vier weitere Kandidaten zur Wahl an: die AfD-Vorsitzende Christin Thüne, die Linken-Fraktionsvorsitzende Elke Kreiss, Muhsin Senol, der auf viele Stimmen der Deutschen aus Zuwandererfamilien und der EU-Ausländer hofft, und Helge Herget von der Piratenpartei.

Stichwahl wahrscheinlich

Erhält keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, steht am 24. September, parallel zur Bundestagswahl, eine Stichwahl an. Darauf könnte es hinauslaufen, denn die Kandidaten eint ein Problem: Die meisten Wahlberechtigten in Offenbach gehen gar nicht wählen. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2011 gab nicht mal jeder Vierte seine Stimme ab. Dass beim ersten Wahlgang ein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, ist unwahrscheinlich.

